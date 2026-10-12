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Иззеха амфетамин, метамфетамин и канабис при проверки в Добричко

Дияна Райнова

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Иззеха амфетамин, метамфетамин и канабис при проверки в Добричко

Амфетамин, метамфетамин и канабис са иззети при полицейски проверки в Добрич и Генерал Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич. Четирима мъже на възраст между 17 и 48 години са задържани за срок до 24 часа.

На 12 октомври около 03:25 часа в Добрич полицаите проверили 17-годишен младеж и 39-годишен мъж. При проверката било установено бяло кристално вещество, което реагирало на амфетамин. Двамата са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство.

Ден по-рано, на 11 октомври около 02:10 часа, отново в Добрич, при проверка на 19-годишен мъж била открита суха тревна маса, реагираща на канабис. Той също е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Същия ден около 22:00 часа в Генерал Тошево при проверка на 48-годишен мъж било намерено бяло вещество, реагиращо на метамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Иззеха амфетамин, метамфетамин и канабис при проверки в Добричко

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