Лина, която разби конкуренцията на Международната олимпиада по английски, гледа към медицината

Тийнейджърката от Полски Тръмбеш изиграла главната роля на момче в пиеса срещу дрогата на ниво В2, донесла отборно злато на българчетата

С два златни медала се завърна от Международната олимпиада по английски език в Румъния 14-годишната Лина Бринтнол от Полски Тръмбеш. Освен първа в индивидуалното класиране на ниво B1 с общ резултат 96 точки сред 46 участници тя е в центъра на отборното първо място на следващото ниво В2, което българските ученици спечелиха. Приела предизвикателството да изпълни главна роля в авторска пиеса на българския тим. Преобразила се като момче, а сцени от мултимедийния проект, който донесъл златото, били заснети в родното ѝ градче.

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има най-високия резултат за област Велико Търново по български с 98,5 точки

На областния кръг от националната олимпиада по химия се класира на второ място. Определя това за голямо постижение, тъй като в миналите години не знаела нищо по химия. На сърце са ѝ природните науки и вече знае, че един ден ще учи медицина у нас. Но рисува, играе народни танци и дори е част от Leadership Academy GLOW - младежки лагер, който обучава момичета на лидерство, толерантност и права на човека. Казва, че зад всичко това стои много труд, допълнителни уроци и домашни, но си заслужава.

Осмокласничката от Средно училище “Цанко Церковски” е най-малката избрана участничка сред 8-те ученици в националния отбор за Международната олимпиада по английски, които представят България в Сучава от 6 до 12 септември. Пътят до участие в тима започва още от националната олимпиада по английски език на МОН. Учениците от VIII до XI клас, класирани от първо до пето място в съответната възрастова група на националния кръг, получават право да участват в селекцията за националния отбор. Следва интервю с комисия и поканата да бъде част от най-добрите.

“Започнах да се занимавам с езика във втори клас, както всички деца в моето училище. У дома с майка ми, която е моя преподавателка по английски, карам допълнителни уроци и се подготвям изключително много, с много домашни. Колко време отделям, зависи от това колко време имам. Някои седмици изобщо не пипам английски”, казва Лина.

Езикът ѝ е някак генетично заложен, защото тя е наполовина американка. Баща ѝ е от Масачузетс, но семейството повече от 20 г. живее в България. Тя е родена и израснала в Полски Тръмбеш. Казва, че от много малка е слушала думи на английски, но това е много по различно от задълбоченото владеене на граматика, лексика, писане и изразяване. Дори и след упоритото четене и упражнения признава, че била изключително стресирана, когато разбрала, че по един от компонентите на олимпиадата ще трябва

да изнесе 5-минутна реч по тема, изтеглена само 20 минути по-рано

“На тридневната подготовка с националния отбор в Русе беше изключително трудно за мен. Бях много стресирана заради тази речева част на олимпиадата. В този компонент имаш 20 минути да се подготвиш да говориш, след като си изтеглил тема. Аз не съм го правила това на момента, да имам толкова малко време да се подготвя, притеснявах се, плаках”, разказва Лина.

Справя се с предизвикателството успешно, както и с проверката на четене с разбиране, граматика и лексика, работа с аудио-видео материал, писане на есе. Лина завършва индивидуалното състезание на B1 с 96 точки – най-високия резултат сред 46 участници в нивото, и печели златен медал.

“За груповото представяне, където ние имахме подготвена пиеса, в отбора аз бях на едно ниво по-високо от моето. Останалите ми съотборници бяха в 9-и, 10-и и 11-и клас. През лятото трябваше да прочета книгата за съответното ниво”, допълва момичето от Полски Тръмбеш.

Пиесата е интерпретация на книгата, сами я написали и я направили драматургично. “Нашата пиеса е съсредоточена на темата за наркотици, предозиране и пристрастяване - нещо като “Не правете това, хора!” Има и технологична част, която снимахме в Полски Тръмбеш. Всички от моя отбор се събрахме и снимахме, работихме много. Накрая се получи. Това са фрагменти от миналото на главния герой - как танцува по дискотеки, взема наркотици. Излъчват се, докато ние сме на сцената и изпълняваме ролите си”, разказва Лина.

Именно тя играе централния персонаж - Маркъс. Наложило се да бъде дегизирана като момче, защото в отбора са 1 момче и три момичета. Пък и има някакъв досег с актьорското майсторство. Играла е в драма клуба към училището, ръководен от преподавателя по английски г-н Благовест Христов. Лина играе народни танци във фолклорния състав "Полянци".

Всъщност колкото и да са изморени, след състезателната част и туристическата програма в Сучава, се налагало да си репетират пиесата всеки ден, дори и след вечеря, за да заковат и тук златните медали.

Талантливата деветокласничка се определя като артистичен човек, много обича да рисува - и традиционно, и дигитално.

С вълнение поставя акцент върху участието си в Leadership Academy GLOW - дългогодишен младежки лагер в България, който обучава момичета на лидерство, толерантност и права на човека. “Тази година бях кемперка за първи път. Дейностите се водят изцяло на английски. Имах уникална седмица. Вече съм част от организаторите и следващото лято ще ръководя отбор. През цялата година ще трябва да се подготвям за новата си позиция”.

Няма предмет в училище, който да не обича. Затова резултатите на връстниците ѝ от теста PISA определя като тъжни. “Не мога да си представя как е възможно да са толкова ниски. Жал ми е за тези деца, защото те явно нямат избор. Влияе обкръжението, ценностите, които са предавани в семейството. Образованието в момента не е от най-големите ценности”, анализира Лина.

Всъщност с най-голямо нежелание се занимава с физическото. “Госпожата е упорита и знае, че мога да играя, но аз съм по-упорита. Спортове с топка не са моето, но пък играя народни танци във фолклорния състав “Полянци”, това ми е едно от любимите занимания. С танцьорите ходи по фестивали и международни участия в Гърция и Турция.

Засега деветокласничката има намерение да учи медицина, защото химията и биологията много й харесват. Не е решила в какво направление ще се насочи - дали към научна работа, или лекарската професия, но е категорична, че ще избере български университет. След това може да надгражда в чужбина, но иска да прилага натрупания опит и познания тук.