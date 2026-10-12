Стартират гражданските бюджети - с близо 50% повече средства за идеите на софиянци

Новото издание на гражданските бюджети - „Идеи за града" 2027 стартира с близо 50% повече средства. От днес започва приемът на предложения за „Идеи за града" 2027 с общ бюджет от 4 млн. евро – близо 50% повече средства спрямо предходното издание. Столичната община увеличава максималното финансиране за районни проекти до 150 000 евро и за общоградски инициативи до 400 000 евро.

Друга новост е, че всеки гражданин ще може да подкрепи повече от един проект във всяка категория, независимо в кой район живее. Досега имаше изискване да се подкрепя само проект по местоживеене. Приемът на предложения продължава до 20 ноември, а гласуването ще бъде през февруари 2027 г.

„Идеи за града" дава възможност конкретните нужди на хората да се превърнат в проекти с полза за целия квартал или град. Те могат да бъдат свързани с градската среда, зелените пространства, спорта, културата, образованието, достъпността и други дейности в обществен интерес.

В предходното издание бяха подадени 660 предложения, в гласуването се включиха 24 367 граждани – повече от два пъти спрямо предходната година, а избраните за реализация проекти бяха 56.

Проектите се подават чрез формулярите в платформата „Решава София" на имейл [email protected], на място в Столична община или в някоя от районните администрации. Крайният срок за подаване на предложения е 20 ноември 2026 г., 23:59 ч.

От 3 до 16 февруари 2027 г. ще се проведе гласуването за класиране на подадените идеи. След разглеждането и оценката на предложенията гражданите ще могат да подкрепят допуснатите до гласуване проекти. Всеки може да гласува за повече от един районен и повече от един общоградски проект, независимо в кой район живее, при спазване на финансовите ограничения за съответните категории. Гласуването приключва на 16 февруари 2027 г., 23:59 ч. А резултатите ще станат ясни на 24 февруари 2027 г.

Всички условия и формуляри за участие могат да бъдат видяни на reshava.sofia.bg.