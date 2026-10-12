Македонският адвокат на Ива Михайлова не знае, че тя е в България. Днес трябвало да е в полицията

Македонският адвокат на Ива Михайлова Насер Рауфи не знаел, че тя се е върнала в България. Днес тя трябвало да се яви в полицията в Кочани, както изисква мярката й за неотклонение. Междувременно председателят на съда в Кочани е заявил пред телевизия „Сител", че няма ново съдебно решение за промяна на мярката й.

Според Министерството на вътрешните работи на Северна Македония проверка в системата за граничен контрол показва, че няма регистрирано излизане от страната на Ива Михайлова. Това съобщават медиите в Северна Македония, цитирайки отговор на МВР на запитване на изданието „Фокус".

Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за участието й в катастрофа със смъртен случай, се е върнала в България, съобщават медиите в страната, позовавайки се на български медии.

„Аз също съм изненадан. Тази сутрин ме информираха, че е преминала границата. Няма разрешение от съда. Искахме да подадем ново искане, защото имаше съобщение от Министерството на външните работи (в Северна Македония), че ще дойдат лекари от България, за да я прегледат. Делото трябва да продължи в нейно отсъствие, ред е нашият експерт по движение да свидетелства в полза на защитата, че Михайлова не е трябвало да преминава в тази лента. Предполагам, че е взела решението с адвоката от България", казва пред изданието „Вечер" Насер Рауфи.

Медиите в Северна Македония цитират думите на Михайлова пред bTV, че е преминала границата с България заедно с адвокат Николай Димитров. Той е подал документи да бъде добавен към адвокатския й екип по делото, но все още няма информация дали това е разрешено, пише БТА.

„Здравето ми се влоши, той ме взе и се върнахме в България без никакви проблеми. Показах македонската си лична карта на границата. Чувствам се в безопасност в България. В Северна Македония бях репресирана заради българския си произход и това беше една от причините да бъда обвинена", цитират медиите думите на Михайлова.

Председателят на съда в Кочани е заявил пред телевизия „Сител", че няма ново решение за промяна на мярката на Михайлова. Според нея тя е трябвало да се явява всеки понеделник в 10 ч. местно време в полицията в Кочани, тъй като има забрана да напуска града.

Михайлова е включена в списъка на МВР в Северна Македония, което означава, че при пристигането й на граничен пункт не трябва да й бъде позволено да напусне страната, пише „Свободен печат". Изданието съобщава, че се проверява как тя е преминала границата и дали не е „избягала през незаконен граничен пункт".

„Ако това твърдение е вярно, тогава не става въпрос за незабелязано преминаване през планина или заобикаляне на граничен пункт. Става въпрос за лице със забрана за напускане на страната, което според собствения му адвокат се е явило пред македонските гранични служители, легитимирало се е и е било пропуснато. И в системата не е отбелязано, че е излязло от страната", пише изданието „Рацин.мк" под заглавие „Границата – швейцарско сирене или политически договорено затваряне на очи?".

Пред bTV българският адвокат Николай Димитров е отказал да каже през кой граничен пункт са преминали, като е заявил, че не иска да създава проблеми на хората, за които смята, че им помагат. Той е признал, че действията им може да представляват нарушение на мерките, наложени на Михайлова, но е заявил, че според него правото на медицинско лечение е било водещ принцип при вземането на решението, пише „Вечер".