Росен, заклал жена си Ирина: Предпочитам евтаназия, ако ще стоя в затвора доживот

"Съжалявам, не исках така да става! Отнел съм живота на единствената жена, която съм обичал и все още я обичам. Тя ми беше целия живот. От 65 кг станах 40 кг, оплешивях. Ако не изляза от затвора, предпочитам евтаназия". Това каза в последната си дума пред Апелативния съд във Велико Търново 25-годишния Росен Ганчев, който миналата година в Трявна закла жена си от ревност и остави трите им невръстни деца сираци. В жалбата си той поиска по-лека присъда, за да излезе един ден и да се грижи за момчетата им, които сега отглежда баба им.

В началото на април т.г. Окръжният съд в Габрово го призна за виновен в това, че на 21 март 2025 г. около 16,30 ч. в двора на къщата на баба си на ул. "Златьо Ошански" в Трявна, в условията на домашно насилие, умишлено умъртвил 21-годишната Ирина Димитрова, с която бил във фактическо съпружеско съжителство.

Росен надупчил многократно с нож младата жена бесен, че тя е бременна от друг. Смъртта й е настъпила в резултат на прободно-порезна рана в дясната половина на предната коремна стена с прерязване в дълбочина на дясната илиачна вена и артерия, довела до остра обемна кръвозагуба, става ясно от съдебно-медицинската експертиза. Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убитата и с чудовищна жестокост.

Прокурорът Светослав Калчев подчерта в съдебната зала, че жертвата е агонизирала 7-8 минути, осъзнавайки края си. Отхвърленият мъж направил опит да се самоубие, но бе спасен в болница и отведен в ареста.

Адвокатът му Николай Стайков настоява в жалбата си до втората инстанция Росен да бъде осъден за убийство при афект и затвор от 15 до 20 г. Според защитника подсъдимият не е планирал престъплението. Бил заслепен от обида. Освен това заболяванията на клиента му - диабет и високо кръвно, може да са спомогнали за внезапната агресия. По делото не било изяснено с кой от двата ножа на местопрестъплението е убил хубавата Ирина.

Близо 10 г. Росен и Ирина били заедно. Той дори повтарял училището в Плачковци, за да бъде с нея. 3-4 месеца преди трагедията двамата се разделили.

Росен се криел и дебнел вечер край майчиния дом на Ирина, дали му изневерява с друг. Младата жена редовно била пребивана заради ревност. Напуснала го и се прибрала при майка си. После Ганчев публично се заканвал, че ще ликвидира нея и трите им деца, едното от които е припознато от него, разказа майка й Дияна Димитрова.

Габровският окръжен съд определи за сирачетата и баба им 100 000 евро кръвнина. Делото в Търново е обявено за решаване.