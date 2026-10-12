Ден на отворените врати се проведе във Върховния касационен съд

Днес във Върховния касационен съд (ВКС) бе проведен Ден на отворените врати под надслов „Открито за съдебната власт" в рамките на инициативата за ежегодно организиране на такова събитие в звената на съдебната система, съобщиха от пресцентъра на ВКС.

Гости на Върховния касационен съд бяха ученици от единадесети клас от столичното 125 СУ „Боян Пенев", изучаващи предмета „Основи на правото". В Конферентната зала на Съдебната палата те разговаряха със съдия Мими Фурнаджиева – заместник на председателя на ВКС и ръководител на Гражданската колегия, и съдия Лада Паунова – заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.

Върховните съдии запознаха младите хора със структурата на съда и с видовете дела, които се разглеждат в трите колегии – Наказателна, Гражданска и Търговска. Беше обяснено и какво представлява една от важните конституционни функции на ВКС – тълкувателната дейност, чрез която се осигурява уеднаквяване на съдебната практика на територията на цялата страна и предвидимост на правораздаването.

Пред аудиторията бе представено триинстанционното производство за разглеждане на наказателните дела, като беше пояснено и кога се прилага извънредният способ за съдебен контрол и проверка на влезли в сила съдебни актове – възобновяването на дела. Бяха обсъдени най-многобройните производства, образувани в Наказателната колегия на ВКС – за престъпления по транспорта, за престъпления, свързани с наркотичните вещества и такива, свързани с организирана престъпност. Върховните съдии призоваха учениците да си спомнят за този разговор, когато започнат да управляват автомобили, за да не забравят за толерантността на пътя и за изключителното значение на спазването на правилата за движение.

По време на срещата беше обсъдена темата за обективна истина и как съдията достига до нея. Единадесетокласниците бяха предизвикани да разсъждават върху въпроса дали изкуственият интелект може да бъде обучен на справедливост и всички се обединиха около заключението, че това е невъзможно.

Като доказателство за факта, че правото е важна част от живота на хората, по достъпен начин и с конкретни примери съдиите представиха ежедневното встъпване на всеки човек в граждански правоотношения (закупуване на различни стоки например).

Другите въпроси, от които се интересуваха учениците, бяха свързани с начина на определяне на размера на наказанието при постановяване на присъда, както и какво представляват условното осъждане и ограничителните мерки, налагани от съда.

След срещата със съдиите възпитаниците на 125 СУ „Боян Пенев" се запознаха с историята на Съдебната палата в София, която е паметник на културата, научиха подробности за строителството, архитектурата и произведенията на изкуството в храма на Темида.