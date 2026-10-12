Наложиха гаранция от 5000 евро за на румънец, опитал да прекара злато през границата

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Парична гаранция от 5000 евро и забрана за напускане на страната са наложени на румънски гражданин, обвинен в контрабанда на златни изделия и недекларирани златни монети през ГКПП „Капитан Андреево". Това съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура в Хасково.

Мъжът е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 9 октомври е пренесъл от Турция в България златни изделия, сред които 13 златни монети, без знанието и разрешението на митническите органи. Той пътувал с лек автомобил с румънска регистрация.

Недекларираните ценности са открити при щателна митническа проверка, извършена от служители на звеното в Свиленград на Агенция „Митници". Автомобилът пътувал от Турция през България за Румъния. В зоната за митнически контрол водачът и неговият спътник, и двамата румънски граждани, заявили, че нямат нищо за деклариране.

При проверката, извършена след прилагане на метода „анализ на риска", митническите служители открили под кората на багажника прозрачни полиетиленови пликчета със златни изделия. Сред тях имало пръстени и медальони с диаманти, както и златни монети.

Експертиза е установила, че 13-те монети са с общо тегло 181,20 грама и проба 986, или 23,65 карата. Стойността им е оценена на 21 464,95 евро.

Останалите изделия, сред които пръстени и медальони с диаманти, също са от злато. Общото им тегло е 732,60 грама, а стойността им възлиза на 83 516,76 евро.

Така общата стойност на откритите златни ценности надхвърля 104 981 евро. Установено е, че златото е собственост на пътника в автомобила. Изделията, монетите и превозното средство са задържани.