Ива Михайлова за последно е регистрирана да влиза в България през септември 2025 г.

Ива Михайлова от Кочани, която е с македонско и българско гражданство, а в понеделник се появи в София и постъпи за лечение в "Пирогов", не е регистрирана в системата за граничен контрол на РС Македония. Това стана ясно от официално изявление на македонското МВР. Срещу момичето се води дело за катастрофа със смъртен случай. Тя има сериозен здравословен проблем и се налага лечение у нас.

"Министерството за вътрешни работи извърши проверки в системата за граничен контрол, при които е потвърдено, че за лицето Ива Михайлова, за която е в сила активна съдебна забрана, няма регистрирано излизане от територията на Македония. Допълнително, чрез общия контактен център с Република България, извършени са проверки и от страна на българската гранична полиция, от където е получена информация, че за лицето няма регистрирано легално влизане на територията на Република България. Според данните от граничните справки, лицето за последен път е влязло в Република България през септември 2025 година, а през октомври 2025 година е регистрирано негово излизане от България и влизане в Македония", се казва в официално съобщение на македонското МВР.

Прокуратурата в РС Македония днес съобщи че още преди една година, на 9 октомври 2025 г., са й били отнети двете шофьорски книжки - македонска и и българска, както и паспортите. Уведомена е била че има забрана да напуска страната и да напуска Кочани.

В понеделник Ива Михайлова и българският й адвокат Николай Димитров заявиха че са преминали границата с документите си.

„Здравето ми се влоши, той ме взе и се върнахме в България без никакви проблеми. Показах македонската си лична карта на границата. Чувствам се в безопасност в България. В Северна Македония бях репресирана заради българския си произход и това беше една от причините да бъда обвинена", каза Михайлова пред българските медии.

Председателят на съда в Кочани е заявил пред телевизия „Сител", че няма ново решение за промяна на мярката на Михайлова. Според нея тя е трябвало да се явява всеки понеделник в 10 ч. местно време в полицията в Кочани, тъй като има забрана да напуска града.

Михайлова е включена в списъка на МВР в Северна Македония, което означава, че при пристигането й на граничен пункт не трябва да й бъде позволено да напусне страната, пише „Свободен печат". Изданието съобщава, че се проверява как тя е преминала границата и дали не е „избягала през незаконен граничен пункт".

.