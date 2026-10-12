Обвиненият в убийството на майка си 14-годишен - отличник с много награди

Тялото на 45-годишната жена още не е освободено от Съдебна медицина

Отличен ученик е задържаният за убийството на майка си в Пловдив 14-годишен младеж. На входните нива в престижно пловдивско училище тази година осмокласникът е изкарал само петици и шестици, научи "24 часа". От 15-и септември редовно е посещавал учебни занятия и няма отсъствия и каквито и да било провинения.

"Заради краткото време от началото на учебната година нито останалите съученици, нито преподавателите го познават добре", разказаха педагозите. Въпреки това в училището е изпратена мобилна група за психическа подкрепа.

Пловдивски учители споделят, че проблемът, довел до тежкото престъпление, е с адрес в Стара Загора. "Не забравяйте, че и друго дете от същия град е с обвинение за тежко убийство - това, което се случи на Младежкия хълм в Пловдив", посочиха педагози.

В Града на липите 14-годишното момче е било ученолюбиво и награждавано, сочи справката. Той е бил част от Ученическия съвет. През април тази година на национално състезание по информационни технологии в Пампорово е класиран на второ място в категория "Уеб" за разработка на сайт на тема "Пустините по света".

"Да, за жалост е бивш наш ученик. Идваха разследващи при нас и искаха информация за момчето. Освен че е отличник, друго не можахме да им кажем", обясниха пред "24 часа" от основното училище в Стара Загора.

На този етап от Пловдивската окръжна прокуратура съобщават, че мотивът за убийството е дълбоко личен.

Тялото на 45-годишната майка, чието име е Таня, все още е в Съдебна медицина. С бащата на момчето Йордан са разведени отдавна. Той е собственик на ресторант в Стара Загора. Близки споделят, че първоначално в младото семейство е имало хармония. Таня работела в ресторанта при мъжа си. Имат и по-голяма дъщеря. Постепенно обаче отношенията се влошили и се стигнало до раздяла.

До идването в Пловдив детето е било гледано от баба си и дядо си. Момчето заживяло с майка си, когато се преместило във втория по големина град.

Според прокурора Гинка Лазарова не става дума за афект, а за обмислено решение.

В неделя при гледането на мярката за неотклонение на момчето от баща му е била депозирана молба синът му да не бъде сниман в съдебната зала. Това е и една от причините медии да не бъдат допуснати дори при четенето на определението.