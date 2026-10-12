Откриха 348 кг наркотици в камион с фъстъци на "Дунав мост 2"

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Общо 19 килограма кокаин и 329 килограма марихуана са открити в товарен автомобил с българска регистрация на ГКПП „Дунав мост 2" край Видин. Наркотиците са намерени при проверка на камиона в нощта на 8 октомври, съобщи на брифинг началникът на отдел „Борба с наркотрафика" в ТД „Митница Русе" Иво Поаков.

Камионът пътувал от Испания към България и бил спрян от мобилен митнически патрул, извършващ проверки на случаен принцип на товарни автомобили, влизащи в страната от Румъния. По рискови индикатори митническите служители решили да насочат превозното средство към митническо бюро за допълнителна проверка, обясни Поаков пред БТА.

С помощта на митническо куче в пода на ремаркето бил открит специално изработен тайник. В него имало 19 пакета с общо 19 килограма кокаин.

При последващата проверка на товара, след разпалетизиране на част от стоката, митническите служители открили и 329 килограма марихуана. Наркотикът бил разпределен в четири палета с фъстъци, като за откриването му били използвани специализирано оборудване и митническо куче.

Шофьорът е български гражданин и е задържан. Той отказва да дава обяснения, съобщи заместник-окръжният прокурор на Окръжната прокуратура във Видин Владислав Влашев.

Предстои да бъдат установени получателите на наркотичните вещества, както и евентуалната отговорност на фирмите, свързани с превоза. По случая ще бъдат извършени физикохимична и оценителна експертиза. Очаква се съдът да се произнесе по мярката за неотклонение на задържания.

Според представената на брифинга информация предвиденото в закона наказание за престъплението е от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 50 000 до 100 000 евро.

От началото на годината в района на Русе са задържани над 500 килограма марихуана, съобщи директорът на ТД „Митница Русе" Володя Петров. При съвместни акции с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" са спрени и стотици колетни пратки с вейпове и желирани бонбони, съдържащи наркотични вещества.

По думите на Петров постигнатите резултати са вследствие на засилените компенсаторни мерки, които Агенция „Митници" прилага след присъединяването на България към Шенгенското пространство. Мерките обхващат борбата с контрабандата, митническите нарушения и нарушенията на правата върху интелектуалната собственост.