Йотова: Чрез възпитание в критично мислене можем да се борим срещу езика на омразата

Чрез образование и възпитание в критично мислене в младите хора можем да се борим срещу езика на омразата. Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с ръководителя на Американския еврейски комитет в периода 1990 – 2022 г. Дейвид Харис, който е в България за представянето на книгата си „Антисемитизмът: Какво трябва да знае всеки". Книгата е издадена във Великобритания през 2025 г., а българският е първия чужд език, на който е преведена. Дейвид Харис е награден през 2010 г. с орден „Мадарски конник" първа степен за големите му заслуги за развитието на двустранните отношения между България и САЩ и с Почетен знак на президента през 2022 г. за изключителния му принос за развитието на приятелските връзки между българския и еврейския народ, укрепването на демократичните ценности, защитата на правата на човека, и за борбата с антисемитизма и всички форми на дискриминация. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

„Светът стана твърде опасен. Мислихме, че веднъж завинаги сме постигнали мир, толерантност между различните етнически общности и общо желание за просперитет. Днес действителността е друга", посочи държавният глава.

Нарастващите в глобален план антисемитизъм и дискриминация бяха във фокуса на разговора. Илияна Йотова открои сериозния проблем с опитите за пренаписване на историята на Холокоста. Тя изтъкна липсата на достатъчно информация в средното образование за този най-тъмен период в човешката история. Йотова открои значимата роля на институциите и на обществото за противопоставяне на растящия антисемитизъм и език на омразата, които се засилват в условията на дезинформация във виртуалния свят.

Твърде малко се знае за светлия акт по спасяването на българските евреи, посочи още президентът. По думите й и в България, и по света трябва да се знае за българските праведници – българите, получили това звание от Световния център за възпоменание на Холокоста „Яд Вашем" заради действията си за спасяване на еврейско население по времето на Втората световна война.

Илияна Йотова подчерта, че България е пример за етнически модел на толерантност. Президентът запозна Дейвид Харис с идеята за създаване на Музей на толерантността, който да разказва и историята за спасяването на българските евреи.