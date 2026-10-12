Рецидивист излезе от затвора и бе арестуван за кражба на кола. Районен съд Дупница определи мярка за неотклонение ,,Задържане под стража", по отношение на обвиняем за противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство, като деянието е извършено повторно. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Определението на РС – Дупница подлежи обжалване пред Окръжен съд - Кюстендил.

Г. С е привлечен от Районна прокуратура като обвиняем, че за времето от 25.08.2026 г. до 09,00ч. на 31.08.2026 г., от паркинг на ЖП и Автогара – Дупница, е отнел лек автомобил „Рено ...", собственост на мъж от гр. Дупница.

На настоящия етап от наказателното производство, съдът счита, че от събраните доказателства може да се изведе обосновано подозрение относно съпричастността на Г. С. към извършване на вмененото му деяние. В този смисъл са показанията на свидетелите, събраните писмени доказателства, веществени доказателства - снимков материал, протокол за извършена експертиза от вещо лице, специалист в областта на видео и лицево изследване, автооценителна експертиза.

Според адвоката на обвиняемия, нямало доказателства, че е извършил престъплението. В постановлението за привличане на обвиняем от 10.10.2026 г. е посочено, че Г. С. е извършил престъплението на 25.08.2026 г., а видно от справката за съдимост той е изтърпял последното наложено му наказание „Лишаване от свобода" на 27.08.2026 г.. Съдът обаче смята,че това е работно обвинение и то може да бъде прецизирано от прокурора на по-късен етап, след събиране на всички относими по делото доказателства.

Районен съд Дупница счита, че е налице опасност от укриване на обвиняемия. При извършване на оперативно-издирвателни мероприятия свързани с установяване на адреса и местоживеенето му, Г. С. е бил установен на територията на гр. София. Търсен е на постоянния му адрес, на който не е установен и на който съседите му не са го виждали от няколко години. Съдът намира, че е налице и третата кумулативна предпоставка за вземане на най-тежката мярка - наличие на реална опасност от извършване на престъпление, като същата в случая се обуславя най-вече от обремененото съдебно минало на обвиняемия, видно от приложената по делото справка за съдимост. В този смисъл предходните осъждания явно не са подействали възпиращо и превъзпитателно на дееца, като това обстоятелство характеризира обвиняемия като личност със завишена степен на обществена опасност, се казва в мотивите на съдия Маргарита Алексиева за вземане на най- тежката мярка за неотклонение - „Задържане под стража".