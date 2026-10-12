Над 865 хил. евро бяха осигурени за обновяването на близо 23 хил. кв. м улична инфраструктура. Завършени са и други ремонти на улици, междублокови пространства и обществени обекти.

Община Шумен приключи ремонтите на десетте улици, включени в програмата за обновяване на уличната инфраструктура през 2026 г. Дейностите са завършени преди настъпването на зимния сезон, като за изпълнението им бяха осигурени 865 130 евро от целевата държавна субсидия за капиталови разходи.

Средствата бяха одобрени с решение на Общинския съвет от 25 юни 2026 г. по предложение на кмета проф. Христо Христов. С него част от целевата субсидия за капиталови разходи беше насочена към неотложни текущи ремонти на уличната мрежа. Програмата обхвана близо 23 хил. кв. м настилки в различни части на града.

Ремонтните дейности започнаха на 14 юли от ул. „Родопи“ и продължиха по улиците „Никола Йонков Вапцаров“, „Тракия“, „Одрин“, „Люлебургас“, „Кольо Фичето“, „Сава Доброплодни“, „Райко Шуменски“ и „Асен Златаров“, както и по продължението на ул. „Дедеагач“ към бившия завод ЗИЕНО.

Улиците бяха определени след технически оглед и оценка на състоянието на пътните настилки. Извършените дейности включват фрезоване на компрометирани участъци, полагане на нов асфалт, локални укрепвания и подмяна на нефункциониращи дъждоприемни съоръжения. Работата се извършваше поетапно, за да се ограничат затрудненията за движението.

Освен десетте улици от ремонтната програма, Общината отчита и други приключени инфраструктурни обекти. Сред тях е участъкът от ул. „Университетска“ от км 0+940 до км 1+430. Обновяването на улицата е част от по-мащабна инвестиция на стойност над 1,5 млн. евро, реализирана със средства от общинския инвестиционен заем и други източници на финансиране. По обекта бяха извършени ремонтни дейности по канализационната инфраструктура, укрепване на пътната основа, полагане на нова асфалтова настилка и изграждане на тротоар и велосипедна алея. Основният ремонтиран обект беше открит през януари тази година.

Приключени са и ремонтни дейности по участък от ул. „Тича“, ул. „Лайош Кошут“, както и на адресите ул. „Асен Златаров“ №15 и ул. „Преслав“ №133.

Ремонтите обхващат и инфраструктурата в жилищните квартали. Завършени са дейностите по довеждащия път към стадиона в кв. „Дивдядово“ и по площадката до училището в квартала. Приключени са работите в междублоковото пространство на ул. „Дедеагач“, както и на площадката до Базовото училище.

Сред останалите изпълнени обекти са водостоците на ул. „Васил Друмев“ и възстановяването на подхода за достъп на противопожарни автомобили до двата центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Шумен. Извършени са и дейности в района на летището край с. Градище.

Паралелно с планираните ремонти е извършено аварийно изкърпване на улици на територията на общината. В рамките на текущата поддръжка общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ е работило и по компрометирани участъци от Панорамния път към Паметник „Създатели на българската държава“, улиците „Странджа“ и „Август Попов“, както и в село Новосел.