Учен: Българските хибриди слънчоглед стават по-предпочитани от производителите

„Все повече производители започват да търсят български хибриди слънчоглед, тъй като на вносните цените не падат. Има раздвижване. В Добруджанския земеделски институт се търсят все повече хибридни семена слънчоглед. Причината е, че те са по-съобразени с климатичните условия и, което не за пренебрегване, по-евтини. Нашите хибридни семена са с 60-70 процента по-евтини. Но фирмите, които предлагат вносни хибриди, дават разсрочено плащане, което ние като държавен институт не можем да си позволим", каза доц. Галин Георгиев, завеждащ отдел „Селекция на слънчогледа" в института.

„Хибридът слънчоглед „Дара," който е най-новата селекция на института, е все по-предпочитан от производителите. Той е високопродуктивен и една идея по-устойчив на суша и други неблагоприятни климатични условия от вносните хибриди. При тях има високопродуктивни хибриди, но фирмите, които ги предлагат вече станаха много, и производителите заради по-ниската цена не винаги избират качествен хибрид. 70-80 процента от тях не могат да постигнат продуктивността на нашите сортове. Привличат хубавата опаковка, други търговски трикове", добави Георгиев. „Добивите от слънчоглед тази година са с 40-50 процента по-високи в сравнение с минали години. Те се дължат основно на добрите климатични условия, защото иначе производителите спазват изискванията за торене и т.н. Дъждовете бяха много равномерно разпределени през цялата вегетация, нямаше екстремни високи температури дни наред, по време на опрашването също нямаше жеги, пчелите нормални си „вършиха" работата", обяснява специалистът.. „Основният проблем, за който алармирам от много време, е сеитбооборот. През тази година в страната са засети около 9,5 млн. дка със слънчоглед, което не позволява нормален сеитбооборот при тази култура. Затова се наблюдават и доста болести при слънчогледа – най-вече мана и др. Ако тази практика продължава, не е далеч времето, когато добивите ще бъдат сериозно компрометирани. Слънчогледът трябва да сее през четири години, а в България масово се сее през година, а някъде и година след година. В област Добрич жътвата на слънчогледа почти е приключила. От засетите 939 000 декара са прибрани 931 490 декара при среден добив 321,4 кг. Най-високите добиви са в общините Добрич и Добричка – 361 и 356 кг. В крайморските общини добивите около 290-300 кг от декар. През м..г. в региона са били засети 969 390 декара при среден добив 172,2 кг.