Ива Михайлова изненада властите в Скопие и София - мина границата и бе приета в “Пирогов” (Обзор)

Там показала македонски документи, тук - български, проблеми нямало, разказа тя

Двамата с адвоката ѝ ще бъдат разпитани, а при нужда ще ѝ бъде дадена и охрана, каза министър Демерджиев

Ива Михайлова изненада българските и северномакедонските власти като мина границата без знанието им и въпреки забраната да напуска родното Кочани. Година след тежката катастрофа и след 8 отказа да получи лечение в България в понеделник 23-годишното момиче бе прието в “Пирогов”.

Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си лична карта, после българската на нашата граница. Бях репресирана заради българския си произход и не се чувствах добре. Щастлива съм, че съм тук, и се чувствам в безопасност, разказа Ива пред bTV.

Оказа се обаче, че официално нито България, нито Северна Македония знае как е станало това. Още в първите дни след катастрофата, заради която е подсъдима, властите там отнемат личните ѝ документи - и българските, и северномакедонските, и ѝ налагат забрана да напуска Кочани. Промяна на тези обстоятелства досега не е съобщавана публично.

Още сутринта в понеделник вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че Ива и адвокатът ѝ Николай Димитров ще бъдат разпитани, за да се установи как, кога и къде двамата са минали границата. Обеща охрана на Ива, ако се установи, че се налага.

Скопие също не знае как двамата са се прибрали, в системата за граничен контрол на РСМ няма данни за такова преминаване, става ясно от позиция на тяхното МВР. За последно е регистрирано нейно влизане в България през септември 2025 г.

Адвокат Димитров обаче изрично посочва, че сега с клиентката му са преминали през официален ГКПП и че граничарите са били напълно наясно, че това е Михайлова. Поговорили малко, но никой не им е казал нищо за делото и ги пуснали.

Ива не е имала разрешение от съда да пътува, казаха местният ѝ адвокат Насер Рауфи и председателят на съда в Кочани. А Външното министерство на РСМ обяви с пост във фейсбук, че ще информира ЕС и Съвета на Европа за “бягството” на Ива Михайлова. “Подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията, които полагаме за изграждане на доверие, и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения”, се казва в позицията им. "Ако това твърдение е вярно, тогава не става въпрос за незабелязано преминаване през планина или заобикаляне на граничен пункт. Става въпрос за лице със забрана за напускане на страната, което според собствения му адвокат се е явило пред македонските гранични служители, легитимирало се е и е било пропуснато. И в системата не е отбелязано, че е излязло от страната", пише изданието „Рацин.мк" под заглавие „Границата – швейцарско сирене или политически договорено затваряне на очи?".

Българското МВнР обяви, че не е било предварително уведомено за прибирането на Ива и не е участвало в организирането на прибирането ѝ. Адвокатът ѝ се е обадил в министертвото непосредствено преди да се яви по телевизията в понеделник сутринта.

Чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. Предстои да видим каква реакция ще има от страна на Северна Македония. Има още много неизяснени обстоятелства. Да видим какво е нейното състояние и да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече от няколко месеца преди всички международни институции, коментира президентът Илияна Йотова. Тя също обяви, че не е знаела за прибирането на Ива. Сега планира да се срещне с момичето.

Месеци наред президентът активно търсеше диалог с властите в Скопие в опит да се позволи пътуване с цел лечение на Ива, но без резултат. Йотова написа и писмо до колежката си Гордана Силяновска, но дори не получи отговор.

Миналия понеделник РСМ е изпратила официална нота, с която дава разрешение екип от български лекари да прегледа Ива на място. Адвокат Димитров обаче обясни, че това не значи нищо, тъй като е била преглеждана многократно от скопски медици, постоянно е на болкоуспокояващи и вече не ѝ помагат. Няма нужда от нови прегледи, а от сериозно лечение.

Последният публичен коментар на Ива преди появата ѝ в България е от четвъртък. Във фейсбук отговаря на външния министър на РСМ Тимчо Муцунски, който при посещение в София обяви, че тя получава адекватно лечение. Предоставила съм на съда в РСМ десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от петима невролози и неврохирурзи, че имам спешна нужда от интервенция и рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в РСМ. Отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация в Щип. А прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро, написа тя.

Сагата започна с тежка катастрофа на 7 октомври 2025 г. край Кочани. Момичето се блъска в кола с четирима пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в своя автомобил. Получава тежки увреждания на два прешлена на гръбначния стълб. Първоначално е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава 4 дни, пазена от полиция. После властите я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата “Майка Тереза” предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел. Ива обаче получава 8 последователни отказа да се лекува у нас. С времето състоянието ѝ се влошава - получава частична парализа на крака и е заплашена от трайни увреждания.

Междувременно се оказва, че има сериозни противоречия в показанията, както и съмнения, че прокурорът опитва да повлияе на единствения пряк очевидец Дейвид Кръстов. Той свидетелства, че Михайлова е карала в лентата си, докато според обвинението Ива е навлязла в насрещното с превишена скорост. Има обаче и две независими автоекспертизи на адвокатите ѝ, които показват обратното: според едната насрещният автомобил е навлязъл с 90 см в нейното платно, а според другата - с 95 см, което е и причината за катастрофата. На пътя е имало цивилна полицейска кола, която Ива познавала от града. Те спрели автомобил за проверка, а пътуващият след тях опитал да ги заобиколи и така се блъснал в Ива.