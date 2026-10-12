Три кризи, един модел: зарази без контрол, скъп ток и над 1,1 млрд. евро без ясна сметка!

Иван Христанов поиска оставката на кабинета Радев по БНТ и посочи три кризи, които според него показват един и същи модел на управление: закъснял контрол, закъсняла помощ и огромни публични разходи без достатъчно прозрачност. Това не е намеса в изпълнителната власт. Ролята на президента е да бъде институционалната спирачка срещу бездействието и непрозрачността: да изисква пълна информация, да свиква институциите, когато е засегната националната сигурност, и публично да настоява за отчетност там, където правителството закъснява или крие сметката!

Мъртви птици са натрупани в открити биг бег чували в с. Трилистник

Криза първа: Храната е въпрос на национална сигурност! МЗХ бездейства в цял регион!

В пловдивското село Трилистник, където е потвърдено огнище на птичи грип с близо 33 000 кокошки, Христанов съобщи за разпилени мъртви птици, достъпни за диви птици и животни. По негова информация, част от труповете едва днес са транспортирани към скандалните инсинератори в Ихтиман, които се опитаха да извиват ръцете на държавата докато той беше министър. Фирмата, собственик на въпросните съоръжения е свързвана с известните прякори Таки и Ами.

За 35 дни само в Пловдивския район са потвърдени три огнища на заболявания със засегнати близо 55 000 птици. В Южния централен район се отглеждат около 1,93 млн. птици. Паралелно в Пловдивско, Хасковско и Кърджалийско продължава кризата с шарката по овцете и козите. Според Христанов това вече е пряка заплаха за птицевъдството и животновъдството в целия Южен централен регион. Поредното несправяне на министър Абровски поставя под въпрос и за националната хранителна сигурност, заяви Христанов.

Криза втора: Токът за фирмите - държавата отлага помощта, това надува цените и инфлацията.

На 9 октомври цената на електроенергията за бизнеса достигна 241,49 евро за мегаватчас, след като средната през юни е 98,08. Христанов подчерта, че новият механизъм, с който правителството се опитва да успокои бизнеса отлага реалното плащане на компенсациите от държавата към фирмите за след десетмесечен период до 30 юни догодина. „Фирмите плащат скъпия ток днес и го калкулират в цените на хляба, транспорта, производството и услугите днес. Няма значение, че след десет месеца част от разхода може да бъде върната - инфлационният ефект вече е влязъл в цената. Държавата слага примката на врата на бизнеса и я държи там десет месеца“.

Иван Христанов противопостави тази политика на механизма, прилаган от служебния кабинет, в който беше министър на земеделието, когато компенсацията следваше текущите разходи на бизнеса всеки месец. Според него сегашната схема е проинфлационна, защото вместо да поеме част от шока навреме, държавата го оставя да се натрупва. Така се обезсмисля и помощта към фирмите и политиката за ограничаване на ръста на цените.

Криза трета: Отбраната - над 1,1 млрд. евро за IRIS-T без да знаем за какво точно плащаме?

Правителството подготвя придобиването на ракетни системи IRIS-T, земя-въздух за общо над 1,106 млрд. евро. По оповестените числа България излиза на около 185 млн. евро на комплекс. В същото време, цената е около 158 млн. евро за Германия, 133 млн. евро за Естония и 107 млн. евро за Швейцария. „Пакетите не са еднакви. Точно затова искам разбивката. Колко ракети? Колко пускови установки? Колко струва инфраструктурата? Какво получаваме повече, за да плащаме повече? При сделка за над милиард евро обществото има право да знае до последното евро“, заяви Христанов. Той свърза въпроса и с отказа България да участва в новата обща антидрон инициатива на НАТО с аргумент за ограничен ресурс. Според него това показва разминаване между заявените приоритети и начина, по който кабинетът разпределя средства за националната сигурност.

„Това не са три отделни случая. Това е модел“, категоричен е кандидатът за президент. „При заразата изпускат контрола. При тока отлагат помощта, докато цените се качват. При отбраната казват, че няма ресурс за една обща защита, но намират над милиард евро за сделка. Това не са три отделни случая. Това е модел на управление.“ Според Иван Христанов методите и зависимостите около сегашния кабинет напомнят тези от предишни управления на ГЕРБ и ДПС. Той определи като свой политически извод, че влиятелни икономически кръгове продължават да упражняват прекомерно влияние върху държавните решения и че кабинетът не е показал достатъчно интегритет нито във вътрешната, нито във външната си политика.

„Цените растат. Кризите се трупат. Решенията идват късно, а сметката винаги остава за хората и бизнеса. Не виждам успешна политика на този кабинет, която да обръща тази тенденция. Виждам зависимости и отказ от решения. Затова искам оставката на правителството. И е по-добре това да стане преди зимата, отколкото след следващата криза“, категоричен е Христанов.