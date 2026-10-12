Задържаха недекларирано злато за над 104 000 евро на "Капитан Андреево"

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Митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево" задържаха 913,8 грама недекларирани златни монети и изделия на обща стойност 104 981 евро. Златото е открито в автомобил с румънска регистрация, влизащ в България от Турция. Това съобщиха от Агенция "Митници".

При проверката на 9 октомври митническите служители открили под кората на багажника пликчета със златни монети, пръстени и медальони с диаманти. Експертизата установила, че 13-те монети тежат 181,2 грама и са на стойност над 21 400 евро. Останалите златни изделия са с тегло 732,6 грама и стойност над 83 500 евро.

Установено е, че златото е собственост на пътника в автомобила. Задържани са изделията и превозното средство.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Хасково. Мъжът е привлечен като обвиняем, наложена му е парична гаранция от 5000 евро и забрана да напуска страната.