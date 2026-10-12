Адвокатът на Ива Михайлова напуснал РС Македония с мъж в колата, момичето не било на седалките?

Адвокатът на Ива Михайлова Николай Димитров е напуснал РС Македония с кола, в която се возел още един мъж. Ива не е била на седалките в автомобила. Това твърди македонското издание "Слободен печат" като се позовава на високопоставени източници от МВР.

Тази сутрин Ива Михайлова от Кочани, която има българско и македонско гражданство, се появи в София със своя адвокат. Срещу нея в РС Македония се води дело за катастрофа със смъртен случай и тя има забрана да напуска родината си. Момичето обаче има сериозен здравословен проблем и трябва да се лекува в София, но македонските власти отказват да я пуснат.

Пред медиите днес тя заяви, че с адвоката си са напуснали РС Македония през граничен пункт, без да уточняват кой. Защитникът й пък обясни, че македонските гранични власти знаели много добре, че това е Ива, но я пуснали да излезе от страната и дори го поздравили, "че я спасява". Македонското МВР обясни, че в граничната система няма регистрирано напускане на страната на Ива, последно тя е излязла през септември 2025 г. и се е върнала през октомври същата година. От прокуратурата пък обясниха, че на 9 октомври 2025 г. са й взели документите, за да не може да напуска страната.

Според "Слободен печат" последната снимка на Ива е от събота вечер, на територията на РС Македония.