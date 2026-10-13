След 10 г. реставрации с пари от Азербайджан нов проект прави Трапезица блестяща като Царевец

Запазени средновековни стенописи се отличават с изключителна украса, характерна за Търновската архитектурна школа

Нас, българите и политиците, ни обединява историята, както с мощите на цар Самуил - няма как да отречем, че и Трапезица ни обединява, казва кметът на Велико Търново Даниел Панов

Нов проект за цялостна реставрация на крепостта "Трапезица" във Велико Търново ще обхване източния и южния сектор на историческия хълм, за да стане втората столична крепост, равна по блясък на Царевец.

Именно в тези сектори са значимите открития на археолозите през последните две десетилетия. А очертанията на средновековните зидове и църкви на южния бряг на река Янтра ще представят, още по-впечатляващо столичния Търновград.

Новината обяви кметът Даниел Панов по време на представянето на резултатите от археологическите проучвания в периода 2007-2026 г.

Проектирането е инициирано от община Велико Търново, а финансиране за реализацията се очаква от Министерството на културата.

Източният и южният сектор на хълма са най-богати на археологически структури

Голям представителен комплекс, цял жилищен квартал, енорийски храм, крепостни стени, средновековни улици - всичко това е заложено в новия проект. В заданието за проектиране намесите са обособени в 6 подобекта на Трапезица.

Ще се работи по крепостната стена на изток и на запад от вече изградената Югоизточна кула, която се вижда от площада пред Царевец. Обект на консервация и реставрация ще е и първият изцяло проучен жилищен квартал, затворен между средновековната улица и крепостната стена, градена още през 30-те години на XIII в. по времето на Иван Асен Втори.

Разположен на най-ниските тераси, този квартал дава много информация за бита на средновековна Трапезица заедно с енорийската църква.

"В проекта се стараем да разкажем всичко това, което археолозите са открили, чрез средствата на архитектурата и със съвременни технологии", разказа арх. Милена Каменова от проектантския екип.

Обект на частична обемна реставрация ще бъдат и комплексите при църквите №3 и №4 в източната част на хълма. Те крият запазени средновековни стенописи и се отличават с изключителна керамичнопластична украса, характерна за Търновската архитектурна школа. Костен архиерейски жезъл от затворения комплекс при църква №3 на Трапезица дава основания на

археолога доц. д-р Мирко Робов да смята, че това е епископска резиденция

Ще бъде обновена и църква №22, разкрита от доц. Деян Рабовянов северно от най-добре проучения от него жилищен квартал на хълма, която също се вижда откъм Старо Търново. В олтара на храма бяха открити безценни реликви на християнския култ. За да бъде завършен силуетът на укрепения болярски хълм, ще бъде реставрирана и северната кула на крепостта - най-голямата средновековна фортификационна кула, разкривана по нашите земи. Тя бе проучена от проф. Константин Тотев. Георги Първанов заедно с митрополит Григорий и кмета на Търново Даниел Панов на хълма Трапезица

"Кулата е изключително интересна като план, устройство и функция. Стремили сме се да имаме абсолютно минималистична намеса и все пак в зони, в които е ясно каква е била същността на разглежданата сграда, да направим поне частична възстановка. Така обикновеният посетител ще добие ясна представа как са изглеждали сградите, какви са били градоустройствената структура, строителните техники, с какви материали се е работило и какви са били ежедневието и битът на хората, живели на Трапезица", подчерта арх. Каменова.

Проектът все още е в процес на разработка, предстои да бъде одобрен и съгласуван. Засега е ясно, че ще има частични реставрации, за да може посетителят да добие визуална представа за сградите, и табла с 3D визуализации, които ще спестяват ровенето в телефона, обясни тя.

Така ще бъдат надградени реставрацията и социализацията на крепостта, реализирана през последните години. По европейски проект бе осигурена достъпност,

изграден бе панорамен фуникуляр, който тръгва от гара Трапезица

С финансиране от Азербайждан през 2016 г. са реставрирани и покрити 3 средновековни църкви, създаден е интерактивен музей, изградени са част от крепостна стена, посетителски алеи. Отварянето на крепостта за туристи стана благодарение на фондацията на първата дама на Азербайджан Мехрибан Алиева, която дари 2,5 млн. лв. за Трапезица.

След десетилетия на разруха, в които болярският хълм бе обрасъл, недостъпен и запуснат, през 2015 г. Алиева включи старината в списъка на ръководения от нея фонд "Гейдар Алиев" с културни паметници от световно значение, които трябва да бъдат реставрирани и възстановени.

Година по-късно навръх Деня на Независимостта на България една от най-красивите първи дами в света и дъщеря Лейла заедно с премиера Бойко Борисов и кмета Даниел Панов откриха архитектурно-музейния резерват.

Усилената работа на археолозите от НАИМ на БАН за разкриване тайните на Трапезица обаче започна през 2006 г. и за това заслуга имат две знакови имена - президентът (2002-2012) Георги Първанов и Стефан Данаилов, тогава министър на културата. Двамата са в основата на 30-годишна програма за разкопки и възстановяване на втората столична крепост на старопрестолния град.

Президентът Георги Първанов се върна на Трапезица две десетилетия след възстановяване на проучванията за официалното представяне на дългогодишния труд на археолози и реставратори.

"Вълнувам се, защото за тези 20 г. се случиха много неща и всеки, който помни, може да си даде сметка за направеното", каза Първанов. Когато на Трапезица преди 20 г. дошли младите хора от инициативата му "Съхрани българското",

хълмът бил джунгла, не можело да се влезе от бурени

"Започнаха да разчистват, или както сега е модерно да се казва, да социализират. След това младите се включиха и в разкопките и това беше голяма школа. Сега разбирам, че някои от тях са в университетите, даже имаме зам.-ректор. Това трябва да прави държавата", каза Първанов и призова за рестарт на "Съхрани българското".

Възпитавало младите на искрено родолюбие. Подчерта, че грижата за културното наследство трябва да е системна. Защото историята и археологическото ни наследство са от нещата, с които бихме могли да впечатлим Европа и света.

Президентът се върна към инициативата "Културните коридори на Югоизточна Европа", в която се включил президентът на Азербайджан Илхам Алиев и след това поел инициативата за Трапезица.

"Ние трябва да сме движещият фактор, инициаторът за тези контакти, защото сега, когато имаме толкова напрежение и военни конфликти, нищо по-добро от това културата да бъде нашето оръжие и да ни сближава, и така да вървим напред", каза президентът Първанов.

Кметът Даниел Панов припомни, че

първите археологически разкопки не започват на Царевец, а на Трапезица

След това този факт е забравен и е обърнато повече внимание на Царевец във връзка с отбелязването на 1300 г. от създаването на българската държава.

"Нас, българите и политиците, ни обединява историята, както с мощите на цар Самуил, които преди няколко дни се върнаха в България. Няма как да отречем, че Трапезица също ни обединява през годините - с младежите, които идваха тук да почистват по собствена инициатива, също така с проекта на фондация "Гейдар Алиев", с чиято помощ е направено 15% от това, с европейските проекти за фуникуляра и южната крепостна стена и кула, с проектите и програмите, които ще бъдат реализирани чрез Министерството на културата", изброи Панов.

Доц. Пламен Славов, зам.-министър на културата, декларира подкрепа на ведомството за работата по Трапезица.

"Още с бюджета за 2027 г. ще направим така, че да отговорим на очакванията с финансиране, което да позволи екипите на терен да могат далеч по-ефективно да организират своята работа, и да преодолеем редица слабости и неуредици, които през годината са създавали проблеми и са източник на ненужно напрежение", каза той.

За управленския мандат се предвиждало значително увеличение на средствата за археологически проучвания, теренна консервация и реставрация.