4 риска в Черно море, България иска наблюдение от космоса (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За по-активно ползване на дронове и сателити говори президентът, военните внедряват изкуствен интелект в киберотбраната

Четири основни групи рискове, които са свързани помежду си, трябва да бъдат анализирани и предотвратени, за да се гарантира сигурността на Черно море.

За осигуряването ѝ ще помогне наблюдение от Космоса - около това се обединиха експерти и политици на международната конфереция “Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа”.

Президентът Илияна Йотова, министрите на отбраната и на вътрешните работи, експерти, политици, дипломати участваха във форума, организиран от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Той е под патронажа на държавния глава.

Конференцията фокусира още по-голям интерес в контекста на атаките с дронове по търговски кораби в българското икономическо пространство от миналата седмица. Както е известно, единият потъна заедно с екипажа си, вторият бе силно опожарен, но моряците бяха спасени.

Официално още няма информация чии са дроновете, провели комбинирана въздушна и морска атака. Наши военни се качиха в петък на опожарения кораб и го огледаха, но останки от дронове не бяха открити, за да се идентифицират техният вид и произход. Сега България

чака одобрение за морски дрон, който да обследва потъналия “Алфа Ватан”

Трябва по-активно да започнат да се използват дронове, сателити и други налични средства за морско наблюдение, категорична бе президентът Йотова. “Не можем ефективно да защитаваме дадено пространство, ако не разполагаме с достатъчно добра и своевременна информация за случващото се в него”, посочи тя.

За наблюдение чрез сателити заговори и военният министър Димитър Стоянов. Амбицията е

да имаме собствена констелация от сателити

за придобиване на информация, обяви той пред участниците в конференцията. Заради нужния значителен ресурс няма как да се случи веднага, но стъпка по стъпка трябва да градим такава система.

“В момента работим активно и за внедряване на изкуствен интелект за осигуряване на киберзащита в Министерството на отбраната и в армията. България вече работи и за изграждането на способности в космическата сфера”, каза Стоянов.

Регионът на Черно море се е превърнал в тестови полигон за изпитване на нови способности в бой, посочи той. Очаква именно тези новости да са следващото поколение въоръжение.

“Нашата амбиция е България да бъде активен участник в случващите се трансформации, затова е ключов приоритет и развитието на

способности за асиметрично въздействие

с висок оперативен ефект. Инвестираме в безпилотни системи, средства за противодействие срещу дронове, киберотбрана, радиоелектронна борба и Космос”, изреди военният министър.

Заради все по-честите въздушни и морски атаки в Черно море МО засилва разузнаването и патрулирането на територията му, както и обмена на информацията със съюзниците от региона и с останалите партньори от НАТО, стана ясно още от изказването на Стоянов на форума.

Вътрешният министър Иван Демерджиев пък очерта 4-те основни риска в Черноморския регион: хибридните заплахи;

уязвимостта на критичната инфраструктура

(пристанищата, енергийните обекти, подводните кабели, транспортните коридори); организираната престъпност; защитата на населението и готовността за реакция при бедствия и аварии.

И той бе категоричен колко са важни технологиите за наблюдение от Космоса, морският мониторинг и анализът на данните. Обеща, че ще бъдем “все по-подготвени във всяко отношение да се справим с предизвикателствата, които войната в Украйна създава в този регион”.

Първата от очертаните 4 групи рискове - хибридните заплахи, включват морски мини, безпилотни системи, смущаване на навигационни сигнали, кибератаки, саботажи. “Тези заплахи могат да се появят едновременно или да прикриват една друга, създавайки несигурност, без да се преминава прагът на откритата агресия”, обясни Демерджиев.

Дезинформацията и опитите да бъде подкопано доверието в институциите и в общия европейски отговор също са част от тази картина, продължи той. “Повреда в едно звено от критична инфраструктура може да засегне повече от една държава, затова устойчивостта изисква сътрудничество между институциите и частните оператори, готовност за обща и навременна реакция и достоверна публична комуникация”, каза Демерджиев.

Любопитно предупреждение той отправи по отношение на третата група рискове в региона - организираната престъпност, като тук влизат трафикът на хора, наркотици, оръжия, контрабандата и корупцията в пристанищната среда.

“При край на войната в Украйна ние

очакваме тези явления да се засилят и средата за сигурност да бъде влошена,

така че отсега полагаме усилия да сме готови да посрещнем тези процеси, да ги превантираме и да не допуснем тяхното развитие", заяви МВР шефът.

Според него ЕС вече трябва да мисли за по-бърз обмен на информация, по-добра оценка на рисковете, реална готовност за реакция при трансгранични кризи, както и по-добро взаимодействие срещу трансграничната организирана престъпност. А като практическа стъпка в тази посока Демерджиев посочи Черноморския център за морска сигурност, който изграждаме съвместно с Румъния. Двете му звена ще са във Варна и Констанца.

Всъщност идеята за такъв се е родила у нас преди 20 години, обясни миналия юни тогавашният военен министър Атанас Запрянов, когато обяви, че България иска да изгради такъв център на своя територия. Подобно желание обаче имаше и от румънска страна и така се стигна до общия проект.

Центърът ще следи за потенциални заплахи и ще защитава критичната инфраструктура в региона. Разминирането на Черно море и адресиране на рисковете за околната среда и морската безопасност са още сред задачите му.

Ще допълва структурите на ЕС и НАТО, без да ги дублира

Той трябва да свърже наличните способности - от сателитно наблюдение до анализ на риска и ранно предупреждение. Важността му бе отчетена и от военния министър Димитър Стоянов, и от президента Йотова.

Тя припомни, че на заседанието на КСНС на 7 октомври бе постигнато съгласие около българското предложение за европейски рамков механизъм за сигурност и безопасност на корабоплаването в Черно море. “Той трябва да включва Европейска система за ранно предупреждение при заплахи за гражданското корабоплаване”, обясни Йотова. Става дума за обмен на информация в реално време между държавите членки, европейските агенции и международните организации и изграждане на обща картина на Черноморския район на база сателитно и друго наблюдение.