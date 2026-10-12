Кметът проф. Христо Христов представи инициативите на Община Шумен за практическа подготовка на младите хора и сътрудничество между училищата, университетите и бизнеса

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов представи опита на общината в партньорството между образованието, бизнеса и местната власт по време на националния форум „Общините по-близо до училищата – от отговорности към реално участие“, който се проведе днес, 12 октомври, в курортния комплекс „Албена“. Дискусията е част от Годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тазгодишното издание съвпада с Деня на българската община и местното самоуправление и отбелязването на 30 години от създаването на Сдружението.

Проф. Христов, който е член на Контролния съвет на НСОРБ, се включи в панелната дискусия „От училище към професия: образование за реалния свят“. В нея участваха още Ваня Тивидошева, директор на дирекция „Професионално образование“ в Министерството на образованието и науката, Николай Панайотов, директор на Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София, както и представители на образователните институции и бизнеса. Модератор на дискусията беше Росен Костурков от Центъра за професионално обучение към „Тракия икономическа зона“.

В центъра на разговора бяха подготовката на младите хора за пазара на труда, възможностите за практическо обучение и необходимостта от по-тясно сътрудничество между професионалните гимназии, работодателите и местната власт. Участниците обсъдиха как общините могат да съдействат за създаването на устойчиви партньорства, така че образованието да отговаря по-добре на икономическите потребности на отделните региони.

В рамките на дискусията беше представен и опитът на Шумен в изграждането на връзки между образованието, бизнеса и местните институции. Сред примерите са инициативата „Катализатор“, проектът „Hack The Future / Шумен в кутия“ и партньорствата с професионални гимназии, университети и представители на бизнеса. Акцент беше поставен върху възможностите младите хора да придобиват практически умения още по време на обучението си и да намират перспективи за професионална реализация в региона.

Във форума участва и министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който подчерта необходимостта държавата и общините да работят в една посока за повишаване на качеството на образованието. Той съобщи, че предстоят срещи във всички 28 области на страната с представители на образователната система, местната власт и бизнеса. Целта е да бъдат обсъдени конкретните предизвикателства по места и да се набележат мерки за тяхното преодоляване.

Министърът постави акцент и върху развитието на професионалното образование, повишаването на неговата привлекателност и необходимостта от повече практически умения. Сред обсъжданите въпроси бяха още подготовката на учителите, съдържанието на учебните програми и взаимодействието между училището и семейството.

Председателят на парламентарната Комисия по образованието и науката Димитър Здравков също открои ролята на общините за осъществяване на по-тясна връзка между училищата и бизнеса. Според него местната власт има възможност да съдейства за съобразяване на професионалната подготовка с потребностите на пазара на труда.

Годишната среща на местните власти се провежда от 11 до 13 октомври и събира представители на общините, централната власт, бизнеса, академичната общност и международни партньори. Програмата включва дискусии за финансовата децентрализация, общинските инвестиции, дигиталната трансформация, управлението на образованието, новия модел за определяне на такса битови отпадъци и подготовката на Бюджет 2027.

На 12 октомври форумът отбелязва и 30-годишнината на НСОРБ с официална церемония, посветена на историята и приноса на организацията за развитието на местното самоуправление. Сред отличените по повод юбилея е и бившият кмет на Шумен Веселин Златев, който е ръководил общината в периода 1999–2007 г. и е бил заместник-председател на НСОРБ в периода 2002–2007 г.

Отличието на Веселин Златев е признание за неговия принос към развитието на местното самоуправление и дейността на Националното сдружение на общините.