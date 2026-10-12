С 25 хил. евро общината подпомага 16 професионални паралелки в Пловдив

Най-голямо финансиране ще получат Електротехникума и Механотехникума

Община Пловдив ще подкрепи 16 професионални паралелки в Пловдив с 25 000 евро. Предложението е на изпълняващия функцията зам.-кмет по образованието Пламен Панов и ще се гласува на предстоящата сесия на местния парламент в четвъртък.

Парите ще бъдат разпределени пропорционално, като те ще служат за популяризиране на паралелки с дуална система на обучение чрез кръгли маси и форуми за кариерно ориентиране и изработка на информационни материали за специалностите.

11 700 евро ще се дадат на общо четири учебни заведения. Това са Професионалната гимназия по електротехника и електроника, Гимназията по облеко "Ана Май", ПГ по механотехника „Проф. Цв. Лазаров" и ПГ по машиностроене. Най-много средства - по 4687 евро ще получат Електротехникума и Механотехникума.

Другите пет учебни заведения ще получат общо 13 280 евро. За Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване "Христо Ботев" са предвидени 2 343 евро, а четири средни училища ще получат по 1500 евро. Това са "Найден Геров", "Симон Боливар", "Братя Миладинови" и "Черноризец Храбър". За Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника са предвидени 3125 евро.

Целта на финансирането е да насърчи създаването на още дуални паралелки в професионалните гимназии и да подпомогне обучението на търсените на пазара на труда професии.