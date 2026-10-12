Радев официално поиска от ЕС и НАТО помощ за изследването на потъналия "Алфа Ватан"

България е решена да вземе всички възможни дипломатически и правни мерки срещу извършителя, заявява категорично премиерът в писмо до лидерите на ЕС и НАТО

Премиерът Румен Радев официално е поискал техническа помощ от Европейския съюз и НАТО, за да продължи разследването на атаката с дронове срещу 2 кораба в извънредната икономическа зона на България. Направил го е с писма до шефа на Европейския съвет Антонио Коща, шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ген. секретаря на НАТО Марк Рюте. В тях премиерът е подчертал нуждата от съюзническа подкрепа, за да продължи работата по установяването на виновника за атаката. Поискал е и приоритетно разглеждане на темата заради неотложния й характер, съобщават от правителствената пресслужба.

В 3 часа през нощта на 6 октомври, чрез комбинирана атака с морски и въздушни дронове, бяха ударени 2 търговски кораба - "Алфа Ватан" и "Ейбъл". Първият потъва за 3 минути след атаката, а вторият е обхванат от пожар, при който тежко пострадаха двама от екипажа му. Двамата моряци бяха откарани във Военномедицинска академия - Варна, останалите от борда на "Ейбъл" също бяха спасени. След специализирана операция, в която участваха вертолети "Кугър" и самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили, екипажът на потъналия кораб така и не бе открит, а мисията по издирването му бе прекратена.

На следващия ден президентът Илияна Йотова събра политиците и шефовете на службите за заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, което продължи 5 часа. Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, въпреки че премиерът открито заговори, че е логично да са руски. И все пак бе категоричен, че не желае да работи с хипотези, когато става въпрос за националната сигурност.

В петък военните обследваха опожарения "Ейбъл", който все още е на вода. Бе установено, че корабът е превозал жито. Бе съобщено, че на него не са открити никакви останки от дронове. Очаква се да бъде извършен оглед с подводен дрон на потъналия "Алфа Ватан". По-рано днес на международната конференция за сигурността в Черно море, военният министър Димитър Стоянов заяви, че не се предвиждат нови операции от Военноморските и Военновъздушните сили в зоната на атаката на двата кораба в Черно море. Очаква се от министерството на транспорта да влезе във връзка с компетентните европейски агенции, които могат да осигурят подводен дрон, който да направи огледа на "Алфа Ватан".

"България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилни моряци и е твърдо решена да установи отговорните за него", е позицията на премиера Радев, изразена в писмата му до лидерите на ЕС и НАТО. В тях той описва и действията на държавата в хода на спасителната операция и за разследването на нападението. И иска съдействие от Европейската агенция по морска безопасност, след като не бяха открити останки от безпилотните средства, които да помогнат на военните ни да установят откъде е дошла атаката.

България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението, категоричен е премиерът. Чрез съдействието от страна на съюзниците от НАТО и ЕС се цели да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и цялата информация, събрана във връзка с нападението.

България е решена да вземе всички възможни дипломатически и правни мерки срещу извършителя, съгласно международното право, пише още Радев до лидерите на съюзническите алианси.