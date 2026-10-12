Над 10 кг кокаин и 200 кг марихуана са открити в хладилни камиони край Ловеч (Видео)

Над 200 кг марихуана, както и кокаин са намерени в камиони, превозващи месо в Ловеч, съобщи на брифинг в Ловеч - зам.- директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) старши комисар Андрей Ангелов.

Той определи акцията като пореден удар срещу наркотрафика и наркоразпространението в България от страна на ГДБОП. За поредна седмица са задържани големи количества наркотични вещества, а именно над 200 кг марихуана и кокаин, каза Ангелов.

Той информира, че в камион са открити 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис с грамаж над 1 кг пакета. Във втория камион само от един палет има намерени до момента седем пакета с вещество, реагиращо на кокаин. Той уточни, че палетите в камиона са доста и може да има и още наркотици. Ангелов не уточни откъде идват камионите, тъй като се води досъдебно производство по случая.

"Когато борбата с наркотиците не е само на думи! Пореден удар на ГДБОП - стотици килограми наркотици, скрити между храна, са заловени днес следобед", написа в своя фейсбук публикация вътрешният министър Иван Демерджиев. Той пусна и видео от акцията на ГДБОП.

"Пратката е задържана при акция край Ловеч. Става дума за марихуана и кокаин. Дрогата е била в тайници и между палета с месо.

Най-добрият начин да се борим с наркоразпространението е да ударим големите канали.

Това е поредната операция на Министерство на вътрешните работи, след която хиляди дози няма да достигнат до улиците", пише още той.