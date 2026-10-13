Тази страница не работи" - краят на паразита paragraf.bg

Спря сайтът, който публикува материали от “24 часа” без разрешение и позоваване

Срещу него има сигнал в прокуратурата от два месеца

Други програми, които свалят новините, още работят

paragraf.bg, който месеци крадеше съдържание от “24 часа”, спря. При опит адресът да се отвори, вече се чете: “Тази страница не работи”.

Доскоро сайтът публикуваше средно по 57 материала на ден, или около 20 хил. на година. Около 16 хил. от тях бяха взети без разрешение от медийна платформа “24 часа”. Текстовете излизаха без автор и без източник.

Така изглежда вече сайтът paragraf.bg.

paragraf.bg спира след двете ни публикации от миналата седмица. В тях показахме как “работи” сайтът и кой стои зад него. “24 часа” има подаден сигнал до прокуратурата от два месеца. Заедно с разследването отново напомнихме писмено, че това е всъщност е служебно задължение на държавното обвинение.

Сами открихме собственика на сайта -

фирмата “Хермес медия груп” на Сезер Сабах от Две могили, Русенско. Описахме подробно как съдържанието на “24 часа” се озоваха в paragraf.bg. Пратихме публикациите на прокурорите и ГДБОП. Добавихме и списък с нови кражби.

Колко безцеремонно “работеше” сайтът, се вижда от десет примера между 27 септември и 2 октомври 2026 г. Записахме ги с екранни снимки на 5 октомври, докато paragraf.bg все още работеше. И в десетте случая текстът и снимките са на “24 часа”, но авторите изчезват.

Материалът на Павлета Давидова “Пеевски към Радев: Покажи фактурите за платените ми полети, ако не - оставка” излезе на paragraf.bg със същото заглавие и със снимката на Велислав Николов.

Така изглеждаше сайтът крадец. Вдясно ясно се виждат откраднатите едно към едно материали от "24 часа"

Имената на авторите обаче липсваха

Същото стана с интервюто на Любомира Николаева с проф. Иван Груев за скритите женски инфаркти и с текста на Румяна Денчева за по-високия имотен данък. Така беше и с репортажа на Деляна Къркеланова за българските електрически лодки, както и с текста и снимките на фоторепортера Николай Литов от протеста срещу хорото пред Народния театър.

Архивът ни също

е плячка Материалът на Симона Димитрова за “Къщата на ужасите” в Копривщица е илюстриран с архивни снимки на “24 часа”.

В нашия “Предвестник за октомври” под рисунката на Мечо Пух пише, че оригиналните илюстрации са от издателство “КнигаТа”, което е част от групата на “24 часа”. Същото изречение стои и под копието.

Обзорът ни “Славчо Мегеров убил Илиян Филипов заради пари от общ бизнес” излезе на paragraf.bg с променено заглавие. Адресът на страницата им обаче издава оригинала. В него буква по буква стои нашето заглавие, дори с думата “обзор”.

Виж тук копия от откраднатите статии kd "24 часа" и превръщането им в съдържание на paragraf.bg

Програмата не само копира. Тя преразказва и греши.

В репортажа за хорото пред Народния театър “24 часа” пише, че протестиращите са били “начело с Манол Глишев”. В подзаглавието на paragraf.bg те са “начело с Манол Пейков”. Такова име в нашия материал няма.

Как работеше машината

Вижда се в записите на сървърите на “24 часа”. Те пазят кой и кога е отворил всяка страница.

Така изглежда запис на логовете на сайта на "24 часа".

На 2 октомври в 10:16 ч публикувахме новината “Румен Радев успокои за Шипка: Не е изтърбушване, а грижлив ремонт”. В 10:20:21 ч я изтегли компютър, на който работи машина, чието име започва с n8n. Това е безплатна програма (AI агент), която изпълнява задачи сама. В 11:07:27 ч за paragraf.bg беше свалена и снимката. Материалът излезе там без автор и без източник.

Същата сутрин, между 9:39 и 12:25 ч, на paragraf.bg излязоха 13 материала на “24 часа”. Компютърът с n8n ги беше изтеглил - между 41 и 49 минути преди да се появят на paragraf.bg. Програмата проверяваше сайта на всеки 10 минути, денонощно, винаги в 21-вата секунда.

В записите от 8 октомври (след като говорихме с г-н Сабах) този компютър вече го няма в логовете. Там няма записано и нито едно посещение, дошло от линк в paragraf.bg. Копието не изпращаше читатели към оригинала.

Чужди новини, партийни пари

На сайта няма журналист, редактор или адрес. Имаше обаче издател. В регистъра на Централната избирателна комисия бе записана - “Хермес медия груп” ЕООД от Русе. Според Търговския регистър единствен собственик и управител на фирмата е Сезер Сабах. Той е бизнесмен с парфюмерийни и козметични фирми, бивш кандидат за депутат от ДПС, но вече не е свързан с тази политическа сила.

Читателите, събрани в paragraf.bg с чужда журналистика, се продаваха на Google за реклама и на партии. Преди изборите на 19 април 2026 г. paragraf.bg е сключил и договори за реклама с шест от тях за скромните 3700 евро без ДДС.

Преди публикациите “24 часа” потърси Сезер Сабах. На въпроса дали paragraf.bg е негов сайт, той отговори: “Ами не точно”. За журналистите на сайта си каза: “Журналистите е силно казано. То е AI сайт”.

За взетото съдържание от “24 часа” се съгласи: “Възможно е. Той отвсякъде взема.” Но не смяташе, че е проблем. Сабах твърдеше, че се е занимавал само с “техническата част” и че “собственикът на paragraf.bg е друг”. Обеща да направи връзка с него, но "този друг човек така и не ни потърси досега.

paragraf.bg не е първият сайт, копирал “24 часа”, който изчезва от мрежата. Вече писахме за 24-chasa.eu и 24chasa-bg.com, срещу които “24 часа” подаде сигнали през 2022 и 2024 г. Сега и двата адреса не работят - единият пренасочва към истинската страница на “24 часа”. А на другия излиза предупреждение, че ще ви качи вирус. Истина е!

Така изглежда бившият сайт 24-chasa.eu. Сега излиза предупредителен надпис, че ще хванете вирус от него - истина е. ФАКСИМИЛЕТА: “24 ЧАСА”

Кражбата на съдържание от “24 часа” и други утвърдени медии не е само работа на сайтове със сходни имена. От близо 40-те машини, които проследихме от началото на месеца, в логовете на 24chasa.bg

38 продължават да свалят наши статии

На 8 октомври изброихме общо 332 съмнителни програми в записите. Те не четат сайта като човек, а само изтеглят текста.

На 2 октомври средно 58 програми взимаха всяка нова статия до 10 минути след публикуването . Един адрес, регистриран в Бенин, Западна Африка, изтегли цял архив от сайта - 56 191 статии - за 54 минути.

Сайтът 24chasa-bg.com, който заблуждаваше читателите, че е оригиналът. Сега той просто ги пренасочва към 24chasa.bg.

Вече знаем кой стои зад повечето от сайтовете крадци. Те ще продължат да изчезват. Ще продължим да се борим срещу крадците на съдържание от утвърдените български медии. И да настояваме за затварянето на незаконните бизнеси, които трупат печалби, възползвайки се от труда на журналистите.

Крадеше дори рекламни текстове

Два от десетте примера не са журналистика, а реклама. Това показва, че програмата не подбира, а взима всичко.

На 2 октомври “24 часа” публикува PR материал на Lidl България: “Какво можем да направим още по-добре?” - най-ценният въпрос”. 51 минути по-късно той беше на paragraf.bg със същите снимки. Lidl е предоставил материала на “24 часа”, не на paragraf.bg.

На 29 септември “24 часа” публикува платен материал на “Кастамону България” АД. Рекламата е договорена от “24 часа”. Сайтът на Сабах я пусна като своя новина в рубрика “Бизнес”.

На paragraf.bg часовете на публикуване изглеждат по-ранни от нашите, сякаш копието е излязло преди оригинала (вероятно за да лъжат читателите и търсещите машини). Причината е, че paragraf.bg показваше часа по Гринуич. Той е с три часа назад от българското лятно време.

Как се доказва, че текстът е копиран? Всяка снимка на “24 часа” носи в името си номера на статията във вътрешната система на медийната платформа. На paragraf.bg снимките се появяваха с име, в което стои същият номер и точният час на сваляне.

(Очаквайте продължение)

Изготвянето на това разследване е подкрепено с грант от фонда IJ4EU. Международният институт по печата (IPI), Европейският център за журналистика (EJC) и всички други партньори във фонда IJ4EU не носят отговорност за публикуваното съдържание и за начина, по койтосе използва.