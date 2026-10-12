Продължава издирването на 75-годишната пловдивчанка с деменция, няма я вече четири дни

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Полиция, близки и доброволци я търсят както в града, така и извън него

Четвърти ден няма и следа от пловдивчанката Пенка Проданова Ангелова, която е с деменция и най-вероятно се е изгубила. Тя е на 75 години.

В деня на изчезването си жената е била с черен панталон и тъмно син елек. Тя живее в кв. "Захарна фабрика" и е в неизвестност от 11 часа на 8 октомври.

Нейна роднина очаква, ако някой види жената, да се обади на тел. 0896 344 914.

Иванка Генчевска съобщава в социалните мрежи, че в издирването са се включили полицията в Пловдив и доброволци. Търсят я както в града, така и извън него.