Петрова: Ще искаме общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

България ще настоява за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море и за прекратяване на нападенията срещу търговски плавателни съдове. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на заседанието на Съвет „Външни работи" на Европейския съюз (ЕС) в Люксембург, цитирана от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР). СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Тя призова и за работа по въвеждането на мораториум върху нападенията срещу търговски кораби — въпрос, който засяга всички държави в региона и беше сред акцентите в разговорите ѝ, информираха от външното ни министерство.

Сигурността в Черно море не е само регионален въпрос — тя засяга всички държави в Европейския съюз, отбеляза Петрова и посочи, че последните събития показват ескалация и разпространение на войната в региона. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

Петрова осъди категорично ударите по търговски кораби в българската изключителна икономическа зона. По думите ѝ ударите създават сериозни рискове за сигурността на корабоплаването. България е готова да работи с партньорите си за изясняване на обстоятелствата около случая, отбеляза министърът и подчерта и необходимостта от активни дипломатически усилия за възстановяване на свободата и безопасността на морския транспорт, се посочва в съобщението.

В рамките на заседанието министрите обсъдиха войната в Украйна, включително засилването на противовъздушната отбрана, аварийните ремонти на енергийната инфраструктура и предоставянето на хуманитарна помощ преди зимния сезон. Внимание беше отделено и на координацията на усилията за възстановяване на износа на украинско зърно през Черно море, информират от МВнР. СНИМКА: Пресцентър на министерството на външните работи

По отношение на санкциите министър Петрова призова за координирани действия с партньорите от Г-7, като подчерта, че едностранните действия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. Тя посочи, че България може да допринесе за енергийната сигурност и диверсификацията на доставките в региона чрез възможностите на газопреносната си мрежа. Тя подчерта и необходимостта ЕС да играе по-активна роля в бъдещия мирен процес и да запази единството си в противодействието на хибридните и киберзаплахите, се посочва в съобщението.

В дискусията за разширяването и европейската сигурност министрите обсъдиха приноса на държавите кандидатки и потенциалните кандидати за сигурността и отбраната на ЕС. Министър Петрова потвърди подкрепата на България за засилване на ангажираността на ЕС със Западните Балкани, Украйна и Молдова. Тя подчерта значението на ясната политическа воля и последователния проевропейски подход и заяви, че проявите на антиевропейска реторика и езикът на омразата са недопустими. По думите ѝ разширяването следва да се основава на собствените заслуги, реалното изпълнение на реформите, спазването на критериите и поетите ангажименти.

В рамките на дискусията за Близкия изток министрите разгледаха предизвикателствата пред свободата на корабоплаването в Ормузкия пролив и Баб ел-Мандеб, както и отражението им върху сигурността в Червено море и региона, съобщиха от МВнР.

По-рано днес министър Петрова коментира пред журналисти, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите по търговски кораби в Черно море и че трябва да се работи за мораториум срещу ударите по търговски кораби. Външният министър изрази и надежда да бъдат осигурени средства в следващия многогодишен бюджет на ЕС за обособяването на българо-румънски център за сигурност в Черно море.

От правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът Румен Радев официално е поискал техническа помощ от ЕС и НАТО, за да продължи разследването на атаката с дронове срещу 2 кораба в извънредната икономическа зона на България.

Направил го е с писма до шефа на Европейския съвет Антонио Коща, шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ген. секретаря на НАТО Марк Рюте. В тях премиерът е подчертал нуждата от съюзническа подкрепа, за да продължи работата по установяването на виновника за атаката. Поискал е и приоритетно разглеждане на темата заради неотложния й характер.