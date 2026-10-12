Йотова: Държавна агенция „Архиви" е цитаделата на българската памет

Държавният глава удостои агенцията с плакет „Св. св. Кирил и Методий"

Държавна агенция „Архиви" е цитаделата на българската памет, която пази и предава българската история във високотехнологичния ни и забързан свят. Събирайки архивите, агенцията строи мостове между поколенията, така че всяко следващо поколение да надгражда своето познание за миналото. Това каза в приветствието си държавният глава Илияна Йотова на тържественото отбелязване на 75 години от създаването на Държавна агенция „Архиви". Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Президентът удостои агенцията с плакет „Св. св. Кирил и Методий" за безспорния й принос по съхраняването, опазването и популяризирането на разнообразието на архивния фонд на Република България. При връчването на отличието Йотова подчерта колко е важна професионалната подготовка на всеки служител, защото това, което разчита в архивните документи, е начинът, по който бъдещето ще ни оценява и ще бъдем запазени във вечността. „Вие сте хората, на които най-много разчитаме българската памет да не бъде пренаписвана, от което никой не е защитен", обърна се президентът към служителите на агенцията.

За богатството на архива държавният глава даде пример с момента, когато специалистите се натъкват на едно писмо на Христо Ботев, което се е смятало за безвъзвратно изгубено. „Човек само може да си представи как този гигантски талант, революционер, поет, публицист е държал същия лист хартия в ръцете си, а още по-голямата му ценност е, че той слага мъничко парченце в целия пъзел на един славен период в българската история", допълни държавният глава. Друг ценен момент от работата с архивите, който посочи Илияна Йотова, е досегът с лични писма, от които четем как „хората се взимат решение да строят училища, читалища". Държавният глава приветства придобиването на Института по история на българската емиграция в Северна Америка с ценния архив на емигранта в САЩ д-р Иван Гаджев от Гоце Делчев. СНИМКА: Прессекретариат на президентството