8,6 млн. къса нелегални цигари откриха във втори камион на "Кулата"

Около 8,64 млн. къса цигари без български акцизен бандерол са открити във втори камион, задържан на граничен преход „Кулата“, съобщиха от Агенция „Митници“.

Митнически служители откриха близо 25 милиона къса цигари в рамките на денонощие при операция „Прометей“ срещу трафика на акцизни стоки през гранични пунктове в България. Цигарите са намерени в четири товарни автомобила – два на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Лесово“ и два на граничен преход „Кулата“. Общата им ориентировъчна стойност е около 5 милиона евро, съобщи на брифинг заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов. По думите му задържаните количества са безпрецедентни за страната в рамките на операция с такава продължителност. В нея са участвали служители на различни звена на Агенция „Митници“.

Стойността на тютюневите изделия, открити по време на операцията във втория камион е 1 644 840 евро. Камионът с полска регистрация е проверен на 8 октомври на пункта в посока от Гърция към България. Цигарите от три различни марки са били укрити зад един ред кашони с чувалчета корнфлейкс и пакети кадаиф. След разтоварването на хранителните продукти са открити 24 палета с кашони, съдържащи общо 432 000 кутии цигари.

Като обвиняеми по случая са привлечени двама полски граждани с инициали Г.Ф. и А.П., съобщиха от Апелативна прокуратура-София. По искане на Районната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение – Петрич, съдът е постановил спрямо тях най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Определенията на съда подлежат на обжалване пред Окръжния съд в Благоевград.