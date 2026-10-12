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Подпалили 11 антени на Starlink в секретен обект около София?

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Ивайло Мирчев

В секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink (комуникационната система на SpaceX). Запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна.

Това написа във фейсбук профила си съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев

По думите му двама маскирани са подпалили 11 от 17-те антени на SpaceX за връзка със сателитите на Starlink. Той твърди, че в МВР не е съобщено за инцидента. 

Ето какво още пише Мирчев:

Само преди дни на КСНС шефът на ДАНС ме увери, че контраразузнаването работи много активно по противодействие на саботажи по руска линия. Очевидно не се справя добре.

Възникват много въпроси: имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж точно на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло?

С колегата ми Божанов отправихме парламентарни питания до ДАНС и МВР. А утре в парламента ще предоставим допълнителна информация.

В неделя Мирчев заяви и, че по време на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) представители на българските разузнавателни служби са потвърдили пред КСНС, че разполагат с официални данни от партньорска служба на съседна държава, сочещи директно към Москва за атаката с дронове над двата кораба в българската икономическа зона на Черно море от миналата седмица. 

Ивайло Мирчев

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