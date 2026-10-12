Тежка катастрофа между два камиона затвори пътя Русе - Велико Търново (Видео)

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Тежка катастрофа между два камиона пречи на движението по пътя Русе - Велико Търново. Сблъсъкът е станал в рисковия участък между селата Поликраище и Самоводене, известен като една от точките с най-чести пътнотранспортни произшествия с участието на камиони в региона.

Произшествието е станало тази вечер около 20:00 ч преди село Поликраище. Катастрофиралите камиони са турски.

По първоначална информация единият камион е връхлетял и ударил задната част на ремаркето на другия тежкотоварен автомобил. При силния сблъсък част от превозвания товар се е разпилял върху пътното платно. Инцидентът е станал при мокра пътна настилка и намалено сцепление, което допълнително е усложнило ситуацията. Единият от водачите е прегледан с леки наранявания. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни.

Временно е затворен пътя Русе - Велико Търново заради инцидента. Екипи на полицията пренасочват автомобилите през с. Първомайци. Причините за произшествието са в процес на изясняване.

Недалеч от това място, между селата Ресен и Самоводене катастрофира и кола. Около 19,30 ч. друг камион е самокатастрофирал край с. Масларево. Пострадали няма.