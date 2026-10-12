Вижте как военните обследват атакувания в икономическата ни зона кораб "Ейбъл" (Видео)

Министерството на отбраната публикува кадри, на които се вижда как военни обследват кораба "Ейбъл". Плавателният съд беше ударен при комбинирана атака с морски и въздушни дронове в икономическата зона на България на 6 октомври.

Двама военнослужещи от 24-та авиационна база бяха спуснати с вертолет „Кугър" за оглед на плавателния съд в петък. Над 30 минути двамата са били борда на кораба. Той все още е на вода.

Машинното отделение на "Ейбъл" е частично потопено, но засега корабът не потъва. Бе установено, че корабът е превозал жито. Съобщиха, че на него не са открити никакви останки от дронове.

Очаква се да бъде извършен оглед с подводен дрон на потъналия "Алфа Ватан".

По-рано днес на международната конференция за сигурността в Черно море, военният министър Димитър Стоянов заяви, че не се предвиждат нови операции от Военноморските и Военновъздушните сили в зоната на атаката на двата кораба в Черно море. Очаква се от министерството на транспорта да влезе във връзка с компетентните европейски агенции, които могат да осигурят подводен дрон, който да направи огледа на "Алфа Ватан".

В 3 часа през нощта на 6 октомври, чрез комбинирана атака с морски и въздушни дронове, бяха ударени 2 търговски кораба - "Алфа Ватан" и "Ейбъл". Първият потъна за 3 минути след атаката, а вторият бе обхванат от пожар, при който тежко пострадаха двама от екипажа му. Двамата моряци бяха откарани във Военномедицинска академия - Варна, останалите от борда на "Ейбъл" също бяха спасени. След специализирана операция, в която участваха вертолети "Кугър" и самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили, екипажът на потъналия кораб така и не бе открит, а мисията по издирването му бе прекратена.

На 7 октомври държавният глава Илияна Йотова събра политиците и шефовете на службите за заседание на КСНС, което продължи 5 часа. Едно от взетите решения е държавата да провери и чак тогава да съобщи чии са дроновете, въпреки че премиерът открито заговори, че е логично да са руски. И все пак бе категоричен, че не желае да работи с хипотези, когато става въпрос за националната сигурност.

Днес от правителствената пресслужба съобщиха, че премиерът Румен Радев официално е поискал техническа помощ от ЕС и НАТО, за да продължи разследването на атаката с дронове срещу двата кораба в извънредната ни икономическа зона.

Направил го е с писма до шефа на Европейския съвет Антонио Коща, шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и ген. секретаря на НАТО Марк Рюте. В тях премиерът е подчертал нуждата от съюзническа подкрепа, за да продължи работата по установяването на виновника за атаката. Поискал е и приоритетно разглеждане на темата заради неотложния й характер.