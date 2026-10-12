Илияна Йотова: Неподвластният на времето български дух е в основата на славянската цивилизация

„Едно от най-големите чудеса на България сме ние българите", заяви Илияна Йотова на 16-ата церемония по връчване на годишните награди за културно наследство „Чудесата на България" за 2026 година

Тази вечер присъстваме на спектакъл, който спира дъха и разгадава българската душа, търсим отговорите, кое прави българския дух несломим и неподвластен на времето. Говорим за българските чудеса, а едно от най-големите чудеса на България сме ние - българите. Това заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по връчване на годишните награди за културно наследство „Чудесата на България" за 2026 година. 16-ото издание на кампанията се проведе в Народния театър „Иван Вазов" със спектакъла „Българският код: Шевицата", организиран от Общество „Културно наследство" – българският представител на европейската организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра". Инициативата се провежда под патронажа на държавния глава.

В приветствието си държавният глава изтъкна необикновената сила на шевицата, традиционните български носии и звука на гайдата, които свързват съвременниците с миналото и битието на предците си. Илияна Йотова подчерта значението на кирилицата за съхранението на историческата ни памет в продължение на 12 века, но припомни и за културното й влияние в региона.

„Българският говор следва мъдростта на поколенията, а на вдлъбнатата ни в камък азбука са написани едни от най-старите ръкописи. България разпростира влиянието си далеч извън границите си, създавайки нова цивилизация – славянската", посочи президентът, като подчерта уникалността на българската писменост. Буквата „Б" не съществува нито в латинската, нито в елинската азбука, тя е наша. „Благословия", „баща", „благодат", благодарност", каза още тя.

Илияна Йотова открои значимостта на организираните през годините форуми, посветени на кирилицата, които с помощта на учени и изследователи от цял свят недвусмислено показват потенциала на българската държавност, създала собствена писменост, но и формирала един народ в рамките на различни етнически групи.

Чудесата на България носят славата на страната ни далеч навън, но това, което ни обединява е трудът и талантът на поколения българи, заяви още в приветствието си президентът, като подчерта, че България е единствената държава в света, успяла да запази името си. „Земята ни е една. Тя ни е люлка и опора, а добродетелите, в които ни възпитаха предаваме на днешните поколения", каза още президентът.

Държавният глава поздрави организаторите за инициативата и пожела всеки следващ спектакъл да увеличава приятелите и съюзниците на България.

В рамките на събитието Илияна Йотова връчи плакети на наградените в категория „Чудо на България" за най-голямо археологическо откритие през 2026 година – проф. Николай Овчаров за археологическата му дейност в древния град Перперикон, проф. Людмил Вагалински за открития скелет в глинен съд от античния град Деултум и д-р Стилиян Иванов за намерения рядък стъклен ритон от село Блъсково.