Нов ударен кораб от дрон в Черно море срещу Бяла, има 12 пострадали

Нов ударен кораб е ударен от дрон само на 15 мили от брега срещу Бяла, Варненско - на ръба на териториалните ни води, които са 12 мили.

Търговския кораб "Челси 3", плаващ под малтийски флаг от Гиресун до Джурджулещ е ударен от дрон тази нощ. Той е за насипни товари, но няма информация какво точно е превозвал. Корабът е собственост на турска фирма.

Сигналът е получен в 1,57 ч през нощта, сочат данни на дежурния координатор на Районен център 112 във Варна. Обаждането е постъпило от дежурния на „Варна трафик".

Карта с тракер на кораба. Кадър: БТВ

По първоначална информация 12 души са пострадали и са транспортирани до Варна. Двама са пострадалите, уточни по-късно maritime.bg.

По информация на изданието плавателният съд е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към Джурджулещ. Корабът е собственост и се менажира от базирана в Украйна компания. Последна инспекция по ДПК е проведена в Бари, Италия, на 12 август. Установени са 11 несъответствия, като те не са станали причина за неговото задържане.

Сигналът за удара е предаден на Областната дирекция на МВР, „Морска администрация", Главна дирекция „Национална полиция", НСО, както и на местните власти - общината и дежурния в областната управа. Нова тв обаче няма официално потвърждение от властите.

Това е трети кораб, ударен от дрон. Миналата седмица два плавателни съда бяха поразени в изключителната икономическа зона на България.

В 3 часа през нощта на 6 октомври, чрез комбинирана атака с морски и въздушни дронове, бяха ударени 2 търговски кораба - "Алфа Ватан" и "Ейбъл", на 70 мили от българския бряг. Първият потъна за 3 минути след атаката, а вторият бе обхванат от пожар, при който тежко пострадаха двама от екипажа му. Те бяха откарани във Военномедицинска академия - Варна, останалите моряци от борда на "Ейбъл" също бяха спасени.

По тази линия - покрай нашето крайбрежие и това на Румъния, тоест западната част на Черно море, минават само кораби, които отиват към Украйна и идват оттам. Руските кораби минават по източното крайбрежие на Черно море. Тоест това е удар на кораб, който най-вероятно превозва товари от и за Украйна и представлява продължение на руските диверсии срещу украински пристанища и кораби, коментира пред Нова тв капитан първи ранг Васил Данов, който е член на УС на Атлантическия съвет.

Няма никакво значение дали границата е на 1,5 или 3 мили, ние сме длъжни да защитаваме всеки кораб, допълни той. Дали ще влязат в териториалните ни води или в прилежащата зона - те вече са под наша закрила, обясни кап. Данов. Според него спрямо Русия сега трябва да има реакция. Правителството и парламентът вече нарушават не само чл. 4, но и чл. 3 от договора за НАТО, допълни той.