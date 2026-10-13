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Свикват парламента извънредно във връзка с помилването на Огнян Атанасов, наричан "Петричкия Ескобар"

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Пленарна зала

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание днес от 9 часа, на което ще бъдат изслушани главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заемал длъжността началник на Софийския затвор през ноември - декември 2022 г., относно помилването на Огнян Атанасов, съобщават от парламента на своя сайт.

Освен изготвянето, проверката и предоставянето на медицински заключения и сведения за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с Указ № 119 от 5 декември 2022 г., предмет на изслушването ще бъде и инцидент с дата 16 ноември 2022 г. и предприетите проверки по случая.

Миналата седмица от „Продължаваме промяната" съобщиха, че са събрани необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание на 13 октомври за случая с помилвания наркотрафикант Огнян Атанасов, наричан „Петричкия Ескобар", и за побой между затворници в болницата към затвора на 16 ноември 2022 г., в който от партията твърдят, че е участвал и Атанасов, три седмици преди помилването му.

Пленарна зала

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