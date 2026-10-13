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Един е загинал, а 24-ма души са ранени в катастрофи през изминалото денонощие

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Тежката катастрофа на "Тракия". Снимката е илюстративна. СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

Един човек е загинал, а 24-ма са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

Леките пътнотранспортни произшествия в София са 33, няма пострадали. От началото на октомври при катастрофи са загинали 23-ма души, а 346-ма са ранени. Регистрираните произшествия с ранени и загинали през този период са 275.

От началото на годината 391 души са загубили живота си при 5440 пътни инцидента, а 6747 са ранени.

В сравнение със същия период на 2025 г., когато загиналите участници в движението по пътищата са били 337, през тази година броят им е с 54-ма повече.

Тежката катастрофа на "Тракия". Снимката е илюстративна. СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

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