Четвърти кораб ударен до Крапец, Радев вика Митрофанова

Четвърти кораб е ударен до Крапец, а премиерът Румен Радев вика посланика на Русия у над Елеонора Митрофанова.

И тази вечер България провежда спасителна операция в Черно море. В 1,30 е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира. По данни на екипажа корабът е ударен от три въздушни дрона по палубата и борда. Екипажът веднага е спасен - от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. Корабът е "Челси 3", плаващ под Малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на Украйна, съобщи премиерът.

Екипажът е успешно превозен до Варна, на пет души се оказва медицинска помощ поради леки наранявания.

Това е абсолютно недопустимо, поредна атака в българските териториални води. Уведомени са постоянните ни представители в НАТО и в ЕС. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите - вече станаха три кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме

Очаквайте подробности.