ДПС иска трима министри да отговарят за схемата с мантинелите и дали има политически чадър от МВР

Истината за схемата с мантинелите, порочните връзки и корупционни практики, както и разкрития за това дали е осигуряван политически чадър над обвързаните в корупционните схеми иска да бъде разкрита ДПС. Tова пишат в прессъобщение от ДПС.

"Затова ПГ на ДПС внесе предложение НС да изслуша вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно скандалните разкрития и съмненията за корупция при обществените поръчки за доставка и монтаж на мантинели, както и порочната методика на индексация по договори за обществени поръчки с индекси, надхвърлящи 160% от стойността на договора, и за оказания натиск за монтиране на мантинели без договор, поръчка и без необходимите сертификати от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков върху изпълнителния директор на „Автомагистрали" ЕАД Иван Кунев и последвалата му оставка",посочват от партията.

"Министърът на МВР Иван Демерджиев е призован да отговори на следните въпроси: Дали е извършена проверка на честите посещения на един от съветниците на министър -председателя Румен Радев в Ловното стопанство край Девин, както и в хотелите, собственост на Николай Иванов, известен публично с прякора „Ники Мантинелата", собственик и на фирмата „Юпитер 05" АД, който е един от монополистите, чиито фирми са договаряли поръчки за над 900 млн. лева или е задействан "политически чадър", под който са прикрити деянията на властимащите и близките до тях фирми", допълват от ДПС.