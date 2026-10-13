Марио Смърков: Екипажът на ударения от дрон кораб „Челси 3" е от Украйна и Азербайджан

Екипажът на ударения от дрон тази нощ кораб „Челси 3" е от Украйна и Азербайджан, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков. Осем от моряците са украинци, а останалите от Азербайджан. Екипажът е докаран на Морска гара във Варна около 7:30 часа.

Петима от тях са транспортирани в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна" с леки травми, а един – във Военноморска болница, с леки изгаряния.

Постъпи информация за още един кораб, който пак в близост до териториалните води на Република България е бил атакуван в близост до Крапец, каза още Смърков. По първоначална информация корабът е потънал. Има спасени хора от екипажа. Наблизо имало друг кораб, който спасява хора от екипажа, някъде около четирима души до този момент е информацията, каза още Смърков и уточни, че те са още на море и не се знае къде ще бъдат транспортирани.

Сигналът за атакуван кораб в близост до териториалните води на България, на около петнайсет мили източно от град Бяла, е постъпил около 2:00 ч. в дежурната стая на областната администрация от тел. 112. Плавателният съд не е потънал, бил е празен, съобщава БТА. Пътувал е от Турция към Молдова.