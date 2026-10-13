ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 10 г. реставрации с пари от Азербайджан нов п...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23723735 www.24chasa.bg

"Прогресивна България" спря извънредното заседание на парламента

7292
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Обществена поръчка осигурява чистота на парламента. СНИМКИ: “24 ЧАСА”

"Прогресивна България" не се регистрира за извънредното заседание на парламента днес и така то пропадна. Заседанието беше свикано по искане на "Продължаваме промяната" с подкрепата на ГЕРБ и "Демократична България". Темата беше помилването на т.нар. Петрички Ескобар, осъден за наркоразпространение и помилван от Илияна Йотова като вицепрезидент.

Депутатите трябваше да изслушат ръководителя на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември - декември 2022 г.

Още в 9 часа беше ясно, че заседание няма да има, защото управляващите така и не се явиха в залата с изключение на шефа на групата Петър Витанов и колегата му Слави Василев. Един от тях дори не се регистрира в 9 ч. Не беше направен и реален опит да се съберат, тъй като имаше само две регистрации - редовната в 9 часа и една в 9,15 ч. При втората в залата се отбелязаха 80 души - тцялата налична опозиция и трима от ПБ.

Очаквайте подробности!

Обществена поръчка осигурява чистота на парламента. СНИМКИ: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)