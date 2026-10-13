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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23723771 www.24chasa.bg

72 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие

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Пожарна СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

72 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщи на интернет страницата си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма загинали и пострадали.

Противопожарните екипи са реагирали на 103 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които осем в жилищни сгради, един в промишлени сгради, четири в транспортни средства, един в горски масиви, съоръжения на открито и други.

Без нанесени материални щети са били 56 пожара, от които 31 в сухи треви, горска постеля и храсти, един в стърнища, 19 в отпадъци, един в готварски уреди и комини и четири други.

Извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, от които седем при катастрофи с транспортни средства.

Лъжливите повиквания са били две.

Пожарна СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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