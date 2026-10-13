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Мъж извади въздушен пистолет след разправия в пловдивско казино

Ваня Драганова

[email protected]

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Казино СНИМКА: Pixabay

Ядосал се на крещящи от радост заради печалба клиенти

Печалба в пловдивско казино доведе до скандал и вадене на въздушен пистолет. На 7 юни м. г. двама приятели отишли в игрална зала на ул. "Оборище" и към 5 часа сутринта спечелили значителна сума пари. Започнали да крещят от радост, което подразнило друг клиент. Той се развикал срещу тях и ги приканил да излязат навън, за да се разберат. Охранителят ги последвал и успял да спре ядосания мъж, когато извадил стрелящ с топчета въздушен пистолет и понечил да го зареди. Двете страни в конфликта си разменили закани и обиди.

Изправен пред Районния съд в Пловдив, мъжът с пистолета обяснил, че е бил почерпен. Случаят е приключен с глоба от 100 евро по Указа за борба с дребното хулиганство. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Казино СНИМКА: Pixabay

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