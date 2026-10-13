ДБ искат Русия да обещае да спре атаките по кораби в икономическата ни зона

Руската посланичка Елеонора Митрофанова веднага да бъде извикана в Министерството на външните работи и да ѝ бъде връчена нота. Ясен ангажимент от Русия оттук нататък да не бъдат извършвани никакви атаки в икономическата ни зона в Черно море. България да поиска спешни консултации с НАТО, за да са запознати съюзниците ни със сериозността на ситуацията. Алиансът да разположи адекватна ПВО система по бреговете ни.

Това поискаха от "Демократична България" след снощната атака с дронове над още два кораба в българската икономическа зона, този път по-близо до бреговете ни.

"Вече никой няма съмнение, че става дума за руска атака. Това, че ние имаме държавници, които не смеят да споменат в едно изречение думата агресор и думата Русия е огромен проблем за страната ни. Снишаването, клякането и страхът никога не са ни помагали. Винаги, когато България се е снишавала в цялата си история, сме стигали до тук. Нито Путин, нито който и да е друг враг няма да уважава повече едно правителство или държава, които се снишават", каза един от лидерите на ДБ Ивайло Мирчев в парламента. Той обясни, че страната ни няма адевкатна противовъздушна отбрана и радари, с които да спре чужд набез нито с дронове, нито със самолети. ДБ не настояват консултациите с НАТО да са по член 4, но все пак да се проведат срещи под някаква форма.

"Ако бъде блокирано корабоплаването, има огромен проблем за страната и икономиката. Проблем №1 е българският бляг да бъде защитен. Това не може да стане с ПВО, с което България разполага, а само ако НАТО ни предостави адекватна отбрана с модерни радари и ПВО, които да ни защитят от всякакви възможни набези на Руската федерация", продължи Мирчев.

Снимка: Юлиян Савчев

Снощи Мирчев съобщи за палеж на 11 от 17 антени за комуникация със сателитите на "Старлинк" на Илон Мъск. Тя доставя интернет на земята.

"Неслучайно са запалени точно тези антени, които осигуряват магистралната комуникация с тези сателити. Същото се случи с антени на Старлинк в Полша в края на септември. Как реагира полската държава? Казва на населението и започват бързи действия. В последните часове са заловени двама турски граждани, обвинени, че са автори на същото запалване в Полша. Няма никакво съмнение полската страна, че Русия стои зад тези саботажи", каза Мирчев.

ДБ поискаха още днес извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани премиера и министрите на отбраната и външните работи, гражданското и военното разузнаване и ДАНС. Днес сутринта вече имаше опит за извънредно заседание по искане на "Продължаваме промяната" с подкрепата на ГЕРБ и ДБ за помилването на т.нар. Петрички Ескобар, помилван от Илияна Йотова като вицепрезидент. "Прогресивна България" обаче не се регистрира, кворум нямаше и заседанието пропадна. Сега ДБ заявиха готовност за изслушване "по всяко време на денонощието" днес.

Очаквайте подробности!