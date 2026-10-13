Пострадалите моряци от кораба "Челси" са двама азербайджанци и един украинец, с тежки изгаряния са

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Тримата пострадали моряци от ударения кораб "Челси 3" са двама азербайджанци и един украинец, съобщиха от министерството на отбраната.

Двамата мъже от Азербайджан са на 42 и 33 години, а украинецът е на 58 години. Те са с термични изгаряния от втора степен, а единият от пострадалите е и с лека черепно-мозъчна травма.

Те са настанени в Клиниката по изгаряния в МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия. Няма опасност за живота им.

Търговският кораб "Челси 3", плаващ под малтийски флаг от Гиресун до Джурджулещ бе ударен от дрон тази нощ. Сигналът е получен в 1,57 ч през нощта, сочат данни на дежурния координатор на Районен център 112 във Варна.

Корабът е ударен на 18 мили източно от Бяла. По данни на екипажа корабът е ударен от три въздушни дрона по палубата и борда. Екипажът веднага е спасен - от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. Екипажът е успешно превозен до Варна.