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Самозапалил се камион блокира движението в района на Кресна и в двете посоки

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Участъкът Симитли-Кресна СНИМКА: Гугъл стрийт вю

Самозапалил се тежкотоварен автомобил е причина движението в района на ж.п. гара „П. Яворов" да бъде временно затворено и в двете посоки. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

От полицията информираха, че сигнал за инцидента е подаден около 7,55 часа. По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура" съобщиха за аварирал тежкотоварен автомобил в района. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: п.в. „Симитли" – път II-19 Симитли – Гоце Делчев – път III-198 Гоце Делчев – Марино поле и обратно. От агенцията призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Участъкът Симитли-Кресна СНИМКА: Гугъл стрийт вю

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