Счетоводител е задържан във Враца за присвояване на 450 000 евро

Счетоводител е присвоил неправомерно 450 000 евро, собственост на две дружества във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Враца. Присвояването е установено след множество оперативно-следствени действия от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при ОДМВР – Враца. Деянието е извършено за непродължителен период от време през 2026 година, съобщава БТА.

По случая е образувано досъдебно производство по по текст от Наказателния кодекс, според който длъжностно лице, което е присвоило чужди пари, връчени му да ги управлява или пази, се наказва с лишаване от свобода до осем години като съдът може да нареди и конфискация на имущество и да го лиши да заема определена държавна или обществена длъжност и да упражнява определена професия.

Длъжностното лице е задържано за 24 часа. Работата по случая продължава.

Според отчета на ОД на МВР – Враца през миналата година са регистрирани 43 документни измами, което е с десет по-малко спрямо предходната 2024 година. От тях 19 са разкрити през 2025 г. заедно с още 16 други от минали периоди, сочи още отчета на областната дирекция.