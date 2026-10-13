Откриха паметна плоча на ген. Иван Колев в София

Паметният знак е поставен на фасадата на дома на генерала в центъра на София по инициатива на гражданско общество „Генерал-лейтенант Иван Колев"

Кметът на София откри паметна плоча на генерал-лейтенант Иван Колев - един от най-значимите български военоначалници,. Паметният знак е поставен на фасадата на дома му в сърцето на столицата и е израз на признателност към неговата храброст ,военни заслуги и всеотдайност към България, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Днес откриваме барелеф на генерал-лейтенант Иван Колев - един от големите български военачалници, останал в историята като бащата на българската конница.Генерал Колев Посвещава живота си на българската армия, а името му остава свързано с боевете за Добруджа през 1916 година", каза кметът на София Васил Терзиев. „В решителен момент за защитата на Добрич той поема отговорност и насочва конницата си към сражението. Намесата ѝ има решаващ принос за спасяването на града. В този негов избор виждам пример, който има значение и днес: да разпознаеш опасността, да вземеш решение навреме ида действаш, когато от теб зависи съдбата на други хора" , припомни историческите факти столичния кмет.

Инициативата за поставянето на паметната плоча е на гражданско общество „Генерал-лейтенант Иван Колев". Реализирането ѝ е резултат от последователните усилия на организацията и на всички, които подкрепят каузата за съхраняване на историческата памет. Специална благодарност беше отправена към проф. Вили Лилков за активното му участие, както и към дарителите от България и чужбина, благодарение на чиято подкрепа проектът е осъществен.

В създаването и реализирането на паметния знак участват скулпторът Иван Тотев и архитектът Стоян Стоянов. Средствата за изработването и поставянето на плочата са събрани чрез доброволни дарения за сравнително кратко време – доказателство, че значимите обществени каузи могат да обединяват хора отвъд граници и поколения.

Генерал-лейтенант Иван Колев е сред бележитите личности във военната история на България. Името му е неразривно свързано с развитието на българската конница и с военните действия в Добруджа. Със своите качества на военачалник, решителност и принос към българската армия той остава символ на смелост, воинска чест и вярност към дълга.

Поставянето на паметната плоча е още една стъпка към съхраняването на спомена за личности, оставили трайна следа в националната история. Под плочата ще бъде разположен QR код, чрез който гражданите и посетителите на София ще могат да получат достъп до информация за живота и делото на генерала на няколко езика.

Така паметният знак съчетава историческото наследство със съвременните технологии и създава възможност повече хора, особено младите поколения, да научат за личността и приноса на Иван Колев.

Откриването на плочата е и пример за значението на гражданската активност и партньорството между обществени организации, дарители и професионалисти в името на съхраняването на културно-историческото наследство на София.

„Като кмет за мен е важно София да пази тези истории и да ги прави достъпни. Зад фасадите, покрай които минаваме, стоят човешки съдби, труд и избори, които са оставили следа в България. Заслужава си да ги познаваме. Нека тази паметна плоча бъде не просто знак върху една сграда, а покана към всеки минувач да научи повече, да помни и да предава нататък", призова кметът на София Терзиев.

С инициативи като тази столицата утвърждава своя облик като град на настоящето и бъдещето, и като град с памет и исторически корени.