Петър Витанов: България не може сама да спре дроновете, трябва европейски отговор

"Българските институции сами по себе си не могат да решат този проблем. Каквото и да направим като национална държава единствено може да бъде реактивно. Тук трябва общоевропейска инициатива и отговор. Докато тази война продължава, и 99 дрона да спрем, стотният ще удари."

Това заяви председателят на групата на "Прогресивна България" в парламента Петър Витанов по повод новите удари с дронове по кораби в българската икономическа зона в Черно море.

Витанов обясни, че нито България, нито Русия или Украйна разпологат с добра антидрон защита и въпреки инвестираните милиарди за защита от дронове пак има "кадри на пепелища" от двете държави. Той увери, че България следва стриктно протокола на НАТО. Витанов отново обясни, ча НАТО не подкрепя честото използване на чл. 4 за консултации на партньорите при заплаха, за да не се девалвира като инструмент.

"Това става с натрупване. Нямахме категорични данни за произхода на дрона, а само преположения и работни хипотези, но след това, което се случи днес, вече е крайно време", отговори Витанов дали привикването на Митрофанова е закъсняло.

Очаквайте подробносити!