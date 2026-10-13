Жена е загинала при пожара в Дома за възрастни хора край Варна

Жена е загинала при пожара тази нощ в Дома за възрастни хора край Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. От полицията уточниха, че най-вероятната причина за инцидента е неправилно боравене със запалка или цигара.
Пламъците са обхванали стая на втория етаж, в която е имало настанени три жени. На инцидента са реагирали пет екипа на пожарната, два на Пето районно управление на МВР и три на Спешната помощ.
Те са извели две от обитателките на помещението – на 78 и 81 г., а третата жена, която е 76 години, е загинала на място.
Огнеборците са загасили бързо пожара и са предотвратили разрастването му.
По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата.
Инцидентът е станал около 3 часа в Дома за възрастни хора „Топли грижи" край Варна, съобщава БТА.