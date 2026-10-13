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Жена е загинала при пожара в Дома за възрастни хора край Варна

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Пожарна Снимка: Архив

Жена е загинала при пожара тази нощ в Дома за възрастни хора край Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. От полицията уточниха, че най-вероятната причина за инцидента е неправилно боравене със запалка или цигара.

Пламъците са обхванали стая на втория етаж, в която е имало настанени три жени. На инцидента са реагирали пет екипа на пожарната, два на Пето районно управление на МВР и три на Спешната помощ.

Те са извели две от обитателките на помещението – на 78 и 81 г., а третата жена, която е 76 години, е загинала на място.

Огнеборците са загасили бързо пожара и са предотвратили разрастването му.

По случая е образувано досъдебно производство, което е докладвано на прокуратурата.

Инцидентът е станал около 3 часа в Дома за възрастни хора „Топли грижи" край Варна, съобщава БТА.

Пожарна

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