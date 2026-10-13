Велислава Петрова: Повтарящите се атаки срещу кораби близо до България са неприемливи

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Повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в "Х" министърът на външните работи Велислава Петрова.

Тя допълва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече е обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция.

Премиерът Румен Радев ще извика днес за разговор руския посланик, добавя Петрова.

"Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване", се посочва в публикацията ѝ.