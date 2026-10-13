ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тази страница не работи" - краят на паразита parag...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23724181 www.24chasa.bg

Велислава Петрова: Повтарящите се атаки срещу кораби близо до България са неприемливи

2504
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Външната министърка Велислава Петрова Снимка: Георги Палейков

Повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, написа в "Х" министърът на външните работи Велислава Петрова.

Тя допълва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече е обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете, и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция.

Премиерът Румен Радев ще извика днес за разговор руския посланик, добавя Петрова.

"Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване", се посочва в публикацията ѝ.

Външната министърка Велислава Петрова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)